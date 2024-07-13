https://ria.ru/20240713/pozhar-1959453901.html

В СНТ на Ставрополье потушили пожар

В СНТ на Ставрополье потушили пожар - РИА Новости, 13.07.2024

В СНТ на Ставрополье потушили пожар

На Ставрополье ликвидирован пожар в СНТ, уничтожено девять строений, три частично повреждены, не допущено распространения огня на более чем 30 строений,... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T17:12

2024-07-13T17:12

2024-07-13T17:22

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. На Ставрополье ликвидирован пожар в СНТ, уничтожено девять строений, три частично повреждены, не допущено распространения огня на более чем 30 строений, сообщило МЧС России в Telegram-канале.Ранее сообщалось, что в садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов, тушение осложняла жаркая и ветреная погода. На месте был создан штаб пожаротушения."На Ставрополье огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар. По уточненной информации, огнем уничтожено девять строений, еще три частично пострадали. Пожарные МЧС России не допустили распространения огня на более 30 строений", - говорится в сообщении.Уточняется, что пострадавших нет.

https://ria.ru/20240314/pozhary-1932954836.html

россия

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Работы на месте пожара в садовом товариществе на Ставрополье Открытое горение ликвидировано на Ставрополье, где горят дачные дома, сообщило МЧС России в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что в садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов, тушение осложняла жаркая и ветреная погода. Кроме того, на месте был создан штаб пожаротушения. "На Ставрополье пожарные МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении. 2024-07-13T17:12 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия