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В Адыгее загорелись кровля дома, пять хозпостроек и сухая трава
В Адыгее загорелись кровля дома, пять хозпостроек и сухая трава - РИА Новости, 13.07.2024
В Адыгее загорелись кровля дома, пять хозпостроек и сухая трава
Огонь охватил кровлю дома, пять хозпостроек и сухую растительность на площади 965 квадратных метров в хуторе Адыгеи, погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:30
2024-07-13T15:30
2024-07-13T15:30
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Огонь охватил кровлю дома, пять хозпостроек и сухую растительность на площади 965 квадратных метров в хуторе Адыгеи, погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС РФ. "В хуторе Гавердовский огонь охватил кровлю дома, пять хозпостроек и сухую растительность - всего 965 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 19 специалистов и шесть единиц техники.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Адыгее загорелись кровля дома, пять хозпостроек и сухая трава
МЧС РФ: в Адыгее загорелись кровля дома, пять хозпостроек и сухая трава