https://ria.ru/20240713/pozhar-1959440684.html

В Адыгее загорелись кровля дома, пять хозпостроек и сухая трава

В Адыгее загорелись кровля дома, пять хозпостроек и сухая трава - РИА Новости, 13.07.2024

В Адыгее загорелись кровля дома, пять хозпостроек и сухая трава

Огонь охватил кровлю дома, пять хозпостроек и сухую растительность на площади 965 квадратных метров в хуторе Адыгеи, погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T15:30

2024-07-13T15:30

2024-07-13T15:30

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg

КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Огонь охватил кровлю дома, пять хозпостроек и сухую растительность на площади 965 квадратных метров в хуторе Адыгеи, погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС РФ. "В хуторе Гавердовский огонь охватил кровлю дома, пять хозпостроек и сухую растительность - всего 965 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте работают 19 специалистов и шесть единиц техники.

https://ria.ru/20240713/pozhar-1959424679.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)