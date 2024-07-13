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Пожар в Верхнесадовом локализовали на площади четырех гектарах - РИА Новости, 13.07.2024
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15:04 13.07.2024 (обновлено: 15:26 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959437062.html
Пожар в Верхнесадовом локализовали на площади четырех гектарах
Пожар в Верхнесадовом локализовали на площади четырех гектарах - РИА Новости, 13.07.2024
Пожар в Верхнесадовом локализовали на площади четырех гектарах
Пожар в Верхнесадовом под Севастополем локализован на площади четыре гектара, угрозы его распространения на дома нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:04
2024-07-13T15:26
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Пожар в Верхнесадовом под Севастополем локализован на площади четыре гектара, угрозы его распространения на дома нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Ранее в субботу Развожаев сообщил, что в Верхнесадовом горят трава, кустарник и лес. Общая площадь пожара составляла 2,5 гектара."В Верхнесадовом специалисты МЧС, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя с привлечением пожарных сил ЧФ и Бахчисарайского лесхоза локализировали открытое горение. Уточненная общая площадь пожара - четыре гектара", - написал Развожаев.По его словам, угроза распространения огня на дома и хозпостройки отсутствует. На тушении пожара продолжают работать шесть автоцистерн.
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Севастополь
Пожар в Верхнесадовом локализовали на площади четырех гектарах

Развожаев: угрозы распространения на дома нет под Севастополем

© Фото : пресс-служба губернатора СевастополяСотрудник пожарной охраны во время ликвидации пожара в селе Верхнесадовое под Севастополем
Сотрудник пожарной охраны во время ликвидации пожара в селе Верхнесадовое под Севастополем - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Севастополя
Сотрудник пожарной охраны во время ликвидации пожара в селе Верхнесадовое под Севастополем
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Пожар в Верхнесадовом под Севастополем локализован на площади четыре гектара, угрозы его распространения на дома нет, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу Развожаев сообщил, что в Верхнесадовом горят трава, кустарник и лес. Общая площадь пожара составляла 2,5 гектара.
«
"В Верхнесадовом специалисты МЧС, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя с привлечением пожарных сил ЧФ и Бахчисарайского лесхоза локализировали открытое горение. Уточненная общая площадь пожара - четыре гектара", - написал Развожаев.
По его словам, угроза распространения огня на дома и хозпостройки отсутствует. На тушении пожара продолжают работать шесть автоцистерн.
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