https://ria.ru/20240713/pozhar-1959425103.html

На Кубани полностью потушили лесной пожар на площади 5,1 гектара

На Кубани полностью потушили лесной пожар на площади 5,1 гектара - РИА Новости, 13.07.2024

На Кубани полностью потушили лесной пожар на площади 5,1 гектара

Спасатели полностью потушили возгорание на площади 5,1 гектара в Джубгском лесничестве Туапсинского района Кубани, сообщил краевой лесопожарный центр. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:59

2024-07-13T13:59

2024-07-13T13:59

происшествия

туапсинский район

природные пожары в россии

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КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Спасатели полностью потушили возгорание на площади 5,1 гектара в Джубгском лесничестве Туапсинского района Кубани, сообщил краевой лесопожарный центр. Ранее в ведомстве информировали о лесном пожаре в Джубгском лесничестве на примерной площади - 1 гектар. По данным краевого ГУМЧС, возгорание произошло в семи километрах от села Подхребтовое. Позже пожар удалось локализовать на площади 5,1 гектара. "В 13.20 лесной пожар ликвидирован на примерной площади 5,1 гектара", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240509/pozhar-1944853863.html

туапсинский район

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происшествия, туапсинский район, природные пожары в россии