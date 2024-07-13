https://ria.ru/20240713/pozhar-1959424679.html

Под Севастополем загорелись трава и лес, общая площадь пожара 2,5 гектара

Под Севастополем загорелись трава и лес, общая площадь пожара 2,5 гектара - РИА Новости, 13.07.2024

Под Севастополем загорелись трава и лес, общая площадь пожара 2,5 гектара

В селе Верхнесадовое под Севастополем загорелись трава и лес, общая площадь пожара 2,5 гектара, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:54

2024-07-13T13:54

2024-07-13T14:04

севастополь

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. В селе Верхнесадовое под Севастополем загорелись трава и лес, общая площадь пожара 2,5 гектара, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В Верхнесадовом, в районе ул. Гагарина горит трава, кустарник, лес. На месте работают подразделения МЧС, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя. Ранг пожара уже понижен до 1БИС. Общая площадь пожара 2,5 га", - написал Развожаев.Губернатор призвал население соблюдать правила безопасности, так как в регионе действует особый противопожарный режим.

https://ria.ru/20240711/pozhar-1958883161.html

севастополь

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севастополь, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)