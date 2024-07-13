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Под Севастополем загорелись трава и лес, общая площадь пожара 2,5 гектара
Под Севастополем загорелись трава и лес, общая площадь пожара 2,5 гектара - РИА Новости, 13.07.2024
Под Севастополем загорелись трава и лес, общая площадь пожара 2,5 гектара
В селе Верхнесадовое под Севастополем загорелись трава и лес, общая площадь пожара 2,5 гектара, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:54
2024-07-13T13:54
2024-07-13T14:04
севастополь
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. В селе Верхнесадовое под Севастополем загорелись трава и лес, общая площадь пожара 2,5 гектара, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале."В Верхнесадовом, в районе ул. Гагарина горит трава, кустарник, лес. На месте работают подразделения МЧС, Лесхоза, Спасательной службы Севастополя. Ранг пожара уже понижен до 1БИС. Общая площадь пожара 2,5 га", - написал Развожаев.Губернатор призвал население соблюдать правила безопасности, так как в регионе действует особый противопожарный режим.
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севастополь, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Севастополь, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Под Севастополем загорелись трава и лес, общая площадь пожара 2,5 гектара
Развожаев: в селе Верхнесадовое под Севастополем загорелись трава и лес