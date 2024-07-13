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На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА

На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2024

На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА

Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T10:25

2024-07-13T10:25

2024-07-13T10:30

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

цимлянский район

василий голубев

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 (совпадает с мск) в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг."По состоянию на 10.19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован", - написал губернатор.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

ростовская область

цимлянский район

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происшествия, ростовская область, цимлянский район, василий голубев