Рейтинг@Mail.ru
На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 13.07.2024 (обновлено: 10:30 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959400037.html
На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА
На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2024
На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА
Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:25
2024-07-13T10:30
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
цимлянский район
василий голубев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_0:69:3043:1781_1920x0_80_0_0_8712ad7fe6ffe94f18546bea2351355f.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 (совпадает с мск) в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг."По состоянию на 10.19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован", - написал губернатор.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
ростовская область
цимлянский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903827136_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_7400468f6dab8b574182ee74249bcb47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, цимлянский район, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Цимлянский район, Василий Голубев
На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА

Голубев: на нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
Ранее он сообщал, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 (совпадает с мск) в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг.
"По состоянию на 10.19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован", - написал губернатор.
Оператор комплекса переработки нефти Евро+ Московского нефтеперерабатывающего завода - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Украина угрожает российской нефти
19 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьЦимлянский районВасилий Голубев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала