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На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА
На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА - РИА Новости, 13.07.2024
На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА
Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:25
2024-07-13T10:25
2024-07-13T10:30
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
цимлянский район
василий голубев
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, потушили, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.Ранее он сообщал, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 (совпадает с мск) в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару был присвоен третий ранг."По состоянию на 10.19 пожар на нефтебазе в Цимлянском районе ликвидирован", - написал губернатор.
https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html
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происшествия, ростовская область, цимлянский район, василий голубев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Цимлянский район, Василий Голубев
На нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА
Голубев: на нефтебазе в Ростовской области потушили пожар после атаки БПЛА