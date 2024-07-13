https://ria.ru/20240713/pozhar-1959394670.html

Площадь пожара на нефтебазе из-за атаки БПЛА составила 200 квадратов

Площадь пожара на нефтебазе из-за атаки БПЛА составила 200 квадратов - РИА Новости, 13.07.2024

Площадь пожара на нефтебазе из-за атаки БПЛА составила 200 квадратов

Площадь пожара, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, составила 200 квадратных метров, сообщил губернатор региона РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T09:41

2024-07-13T09:41

2024-07-13T10:01

происшествия

цимлянский район

ростовская область

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Площадь пожара, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, составила 200 квадратных метров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. Ранее он сообщил, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг. "По состоянию на 8.00 площадь пожара - 200 кв. м. К месту тушения прибыл пожарный поезд", - написал он.

https://ria.ru/20240619/pozhar-1954051003.html

цимлянский район

ростовская область

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происшествия, цимлянский район, ростовская область