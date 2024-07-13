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Площадь пожара на нефтебазе из-за атаки БПЛА составила 200 квадратов - РИА Новости, 13.07.2024
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09:41 13.07.2024 (обновлено: 10:01 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959394670.html
Площадь пожара на нефтебазе из-за атаки БПЛА составила 200 квадратов
Площадь пожара на нефтебазе из-за атаки БПЛА составила 200 квадратов - РИА Новости, 13.07.2024
Площадь пожара на нефтебазе из-за атаки БПЛА составила 200 квадратов
Площадь пожара, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, составила 200 квадратных метров, сообщил губернатор региона РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:41
2024-07-13T10:01
происшествия
цимлянский район
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Площадь пожара, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, составила 200 квадратных метров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале. Ранее он сообщил, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг. "По состоянию на 8.00 площадь пожара - 200 кв. м. К месту тушения прибыл пожарный поезд", - написал он.
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цимлянский район
ростовская область
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происшествия, цимлянский район, ростовская область
Происшествия, Цимлянский район, Ростовская область
Площадь пожара на нефтебазе из-за атаки БПЛА составила 200 квадратов

Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области составила 200 квадратных метров

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл - РИА Новости. Площадь пожара, который возник на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА, составила 200 квадратных метров, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
Ранее он сообщил, что возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе произошло около 4.00 в результате атаки БПЛА. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг.
«
"По состоянию на 8.00 площадь пожара - 200 кв. м. К месту тушения прибыл пожарный поезд", - написал он.
Место возгорания резервуара с нефтепродуктами в Азовском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
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19 июня, 17:33
 
ПроисшествияЦимлянский районРостовская область
 
 
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