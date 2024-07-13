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На Кубани тушат лесной пожар на площади один гектар
На Кубани тушат лесной пожар на площади один гектар - РИА Новости, 13.07.2024
На Кубани тушат лесной пожар на площади один гектар
Спасатели тушат возгорание на площади 1 гектар в Джубгском лесничестве Туапсинского района Кубани, сообщил краевой лесопожарный центр. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:17
2024-07-13T09:17
2024-07-13T09:17
происшествия
природные пожары в россии
туапсинский район
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КРАСНОДАР, 13 июл - РИА Новости. Спасатели тушат возгорание на площади 1 гектар в Джубгском лесничестве Туапсинского района Кубани, сообщил краевой лесопожарный центр. По данным ведомства, сообщение о задымлении в районе села Подхребтовое Туапсинского района со стороны леса поступило еще вчера вечером. Но из-за темного времени суток и труднодоступности мониторинг местности прекратили до наступления светлого времени суток. "В 06.20 обнаружен лесной пожар в Джубгском лесничестве Новомихайловском участковом лесничестве. Приступили к тушению на примерной площади 1 гектар", - говорится в сообщении. Уточняется, что на месте тушения находятся 12 человек и 5 единиц техники.
https://ria.ru/20240711/ploschad-1958972139.html
туапсинский район
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происшествия, природные пожары в россии, туапсинский район
Происшествия, Природные пожары в России, Туапсинский район
На Кубани тушат лесной пожар на площади один гектар
Спасатели тушат лесной пожар на площади один гектар в Туапсинском районе Кубани