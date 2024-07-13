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В Подмосковье потушили пожар в швейном цеху
В Подмосковье потушили пожар в швейном цеху - РИА Новости, 13.07.2024
В Подмосковье потушили пожар в швейном цеху
Пожар в Подмосковье, где горел швейный цех на 1,4 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T07:10
2024-07-13T07:10
2024-07-13T07:10
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар в Подмосковье, где горел швейный цех на 1,4 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Подмосковье пожарные МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении ведомства.Возгорание здания произошло в поселке Володарского по улице Центральная, дом 30А. От огня повреждены торговые ряды вблизи, пострадавших нет.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье потушили пожар в швейном цеху
МЧС: в Подмосковье потушили пожар в швейном цеху