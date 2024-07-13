https://ria.ru/20240713/pozhar-1959381570.html

В Подмосковье потушили пожар в швейном цеху

В Подмосковье потушили пожар в швейном цеху - РИА Новости, 13.07.2024

В Подмосковье потушили пожар в швейном цеху

Пожар в Подмосковье, где горел швейный цех на 1,4 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T07:10

2024-07-13T07:10

2024-07-13T07:10

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пожар в Подмосковье, где горел швейный цех на 1,4 тысячи квадратных метров, потушен, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале."В Подмосковье пожарные МЧС России потушили пожар", - говорится в сообщении ведомства.Возгорание здания произошло в поселке Володарского по улице Центральная, дом 30А. От огня повреждены торговые ряды вблизи, пострадавших нет.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)