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В Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет
В Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет - РИА Новости, 13.07.2024
В Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет
Крупный пожар в Подмосковье, где загорелся швейный цех на 1,4 тысячи "квадратов", локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T01:57
2024-07-13T01:57
2024-07-13T02:04
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Крупный пожар в Подмосковье, где загорелся швейный цех на 1,4 тысячи "квадратов", локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."Пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Возгорание здания произошло в поселке Володарского по улице Центральная, дом 30А. От огня пострадали торговые ряды вблизи.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет
МЧС: в Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет