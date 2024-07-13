https://ria.ru/20240713/pozhar-1959371138.html

В Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет

В Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет - РИА Новости, 13.07.2024

В Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет

Крупный пожар в Подмосковье, где загорелся швейный цех на 1,4 тысячи "квадратов", локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T01:57

2024-07-13T01:57

2024-07-13T02:04

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Крупный пожар в Подмосковье, где загорелся швейный цех на 1,4 тысячи "квадратов", локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."Пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Возгорание здания произошло в поселке Володарского по улице Центральная, дом 30А. От огня пострадали торговые ряды вблизи.

https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)