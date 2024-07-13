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В Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет - РИА Новости, 13.07.2024
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01:57 13.07.2024 (обновлено: 02:04 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959371138.html
В Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет
В Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет - РИА Новости, 13.07.2024
В Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет
Крупный пожар в Подмосковье, где загорелся швейный цех на 1,4 тысячи "квадратов", локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T01:57
2024-07-13T02:04
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Крупный пожар в Подмосковье, где загорелся швейный цех на 1,4 тысячи "квадратов", локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."Пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.Возгорание здания произошло в поселке Володарского по улице Центральная, дом 30А. От огня пострадали торговые ряды вблизи.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет

МЧС: в Подмосковье локализовали крупный пожар в швейном цеху, пострадавших нет

© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Крупный пожар в Подмосковье, где загорелся швейный цех на 1,4 тысячи "квадратов", локализован, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.
"Пожар локализован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 24.01.2024
Крупные пожары на промышленных предприятиях в России в 2023-2024 годах
24 января, 07:04
Возгорание здания произошло в поселке Володарского по улице Центральная, дом 30А. От огня пострадали торговые ряды вблизи.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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