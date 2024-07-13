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В Подмосковье загорелся швейный цех, обрушилась кровля
В Подмосковье загорелся швейный цех, обрушилась кровля - РИА Новости, 13.07.2024
В Подмосковье загорелся швейный цех, обрушилась кровля
Швейный цех горит в Подмосковье на 1,4 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля по всей площади здания, огонь перешел на торговые ряды вблизи,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T01:39
2024-07-13T01:39
2024-07-13T01:46
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Швейный цех горит в Подмосковье на 1,4 тысячи квадратных метров, обрушилась кровля по всей площади здания, огонь перешел на торговые ряды вблизи, предварительно, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России."Поступило сообщение о возгорании производственного здания в поселке Володарского по улице Центральная, дом 30А. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит швейный цех на площади 1400 квадратных метров... По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что произошло обрушение кровли по всей площади здания. Огонь распространился на рядом стоящие торговые ряды.В тушении пожара задействованы 20 человек личного состава и 10 единиц техники.
https://ria.ru/20240124/pozhar-1923122923.html
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происшествия, московская область (подмосковье), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Подмосковье загорелся швейный цех, обрушилась кровля
МЧС: в Подмосковье загорелся швейный цех на 1,4 тысяч квадратных метров