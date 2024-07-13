https://ria.ru/20240713/pogranichniki-1959484923.html

Белорусские пограничники продолжат службу в усиленном режиме

Белорусские пограничники продолжат службу в усиленном режиме - РИА Новости, 13.07.2024

Белорусские пограничники продолжат службу в усиленном режиме

Пограничники Белоруссии продолжат нести службу на границе с Украиной в усиленном режиме, сообщил председатель Государственного пограничного комитета республики... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T22:00

2024-07-13T22:00

2024-07-13T22:00

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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Пограничники Белоруссии продолжат нести службу на границе с Украиной в усиленном режиме, сообщил председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов. В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Минск на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. "По решению президента Беларуси Александра Лукашенко, исходя из выводов и оценки обстановки, пограничники продолжают выполнять задачи в усиленном режиме пограничной службы", - приводит слова Молостова агентство Белта. Он отметил, что с точки зрения охраны государственной границы Белоруссии обстановка на южных рубежах остается сложной, ведь на сопредельной стороне на Украине ведутся боевые действия. Глава комитета подчеркнул, что увеличивается плотность минно-взрывных заграждений с украинской стороны вблизи государственной границы Белоруссии, в первую очередь, перекрываются основные направления движения к пунктам пропуска, основные дороги. Сохраняется плотность разведки территории Белоруссии, в том числе с помощью беспилотных летальных аппаратов, продолжил он. Вместе с тем, сказал Молостов, отмечается и значительное снижение количества провокаций со стороны военнослужащих Украины. По данным главы комитета, в последние дни каких-то новых провокаций вблизи госграницы или предпосылок к ним не наблюдается.

https://ria.ru/20240713/belorussiya-1959484620.html

https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959473618.html

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в мире, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко