https://ria.ru/20240713/pogranichniki-1959484923.html
Белорусские пограничники продолжат службу в усиленном режиме
Белорусские пограничники продолжат службу в усиленном режиме - РИА Новости, 13.07.2024
Белорусские пограничники продолжат службу в усиленном режиме
Пограничники Белоруссии продолжат нести службу на границе с Украиной в усиленном режиме, сообщил председатель Государственного пограничного комитета республики... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T22:00
2024-07-13T22:00
2024-07-13T22:00
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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Пограничники Белоруссии продолжат нести службу на границе с Украиной в усиленном режиме, сообщил председатель Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов. В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Минск на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации. "По решению президента Беларуси Александра Лукашенко, исходя из выводов и оценки обстановки, пограничники продолжают выполнять задачи в усиленном режиме пограничной службы", - приводит слова Молостова агентство Белта. Он отметил, что с точки зрения охраны государственной границы Белоруссии обстановка на южных рубежах остается сложной, ведь на сопредельной стороне на Украине ведутся боевые действия. Глава комитета подчеркнул, что увеличивается плотность минно-взрывных заграждений с украинской стороны вблизи государственной границы Белоруссии, в первую очередь, перекрываются основные направления движения к пунктам пропуска, основные дороги. Сохраняется плотность разведки территории Белоруссии, в том числе с помощью беспилотных летальных аппаратов, продолжил он. Вместе с тем, сказал Молостов, отмечается и значительное снижение количества провокаций со стороны военнослужащих Украины. По данным главы комитета, в последние дни каких-то новых провокаций вблизи госграницы или предпосылок к ним не наблюдается.
https://ria.ru/20240713/belorussiya-1959484620.html
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в мире, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Украина, Минск, Александр Лукашенко
Белорусские пограничники продолжат службу в усиленном режиме
Белорусские пограничники будут работать в усиленном режиме на границе с Украиной
МИНСК, 13 июл – РИА Новости.
Пограничники Белоруссии продолжат нести службу на границе с Украиной в усиленном режиме, сообщил председатель
Государственного пограничного комитета республики Константин Молостов.
В июне власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Минск на фоне данной военной активности принял решения по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии. В субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией. Он поручил в свою очередь отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.
"По решению президента Беларуси Александра Лукашенко, исходя из выводов и оценки обстановки, пограничники продолжают выполнять задачи в усиленном режиме пограничной службы", - приводит слова Молостова агентство Белта.
Он отметил, что с точки зрения охраны государственной границы Белоруссии обстановка на южных рубежах остается сложной, ведь на сопредельной стороне на Украине ведутся боевые действия.
Глава комитета подчеркнул, что увеличивается плотность минно-взрывных заграждений с украинской стороны вблизи государственной границы Белоруссии, в первую очередь, перекрываются основные направления движения к пунктам пропуска, основные дороги. Сохраняется плотность разведки территории Белоруссии, в том числе с помощью беспилотных летальных аппаратов, продолжил он.
Вместе с тем, сказал Молостов, отмечается и значительное снижение количества провокаций со стороны военнослужащих Украины. По данным главы комитета, в последние дни каких-то новых провокаций вблизи госграницы или предпосылок к ним не наблюдается.