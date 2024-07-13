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Москвичей предупредили о дождях в воскресенье - РИА Новости, 13.07.2024
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12:08 13.07.2024
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Москвичей предупредили о дождях в воскресенье
Москвичей предупредили о дождях в воскресенье - РИА Новости, 13.07.2024
Москвичей предупредили о дождях в воскресенье
До 25 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы в воскресенье, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T12:08
2024-07-13T12:08
общество
москва
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. До 25 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы в воскресенье, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В ночь на 14 июля столичный регион будет пересекать фронт окклюзии, с небольшим дождем, а днем пройдет холодный фронт… В среднем на город (Москву) выпадет 6-14 миллиметров (осадков), а местами и 25", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Синоптик отметила, что за счет динамической и термической конвекции облака будут развиваться до высот 11-13 километров. Это значит, что при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, не исключен град.
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общество, москва
Общество, Москва
Москвичей предупредили о дождях в воскресенье

В отдельных районах Москвы в воскресенье может выпасть до 25 миллиметров осадков

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди гуляют на Красной площади в Москве
Люди гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди гуляют на Красной площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. До 25 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы в воскресенье, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"В ночь на 14 июля столичный регион будет пересекать фронт окклюзии, с небольшим дождем, а днем пройдет холодный фронт… В среднем на город (Москву) выпадет 6-14 миллиметров (осадков), а местами и 25", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Синоптик отметила, что за счет динамической и термической конвекции облака будут развиваться до высот 11-13 километров. Это значит, что при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, не исключен град.
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