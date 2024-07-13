https://ria.ru/20240713/pogoda-1959410915.html

Москвичей предупредили о дождях в воскресенье

Москвичей предупредили о дождях в воскресенье - РИА Новости, 13.07.2024

Москвичей предупредили о дождях в воскресенье

До 25 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы в воскресенье, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T12:08

2024-07-13T12:08

2024-07-13T12:08

общество

москва

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. До 25 миллиметров осадков может выпасть в отдельных районах Москвы в воскресенье, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. "В ночь на 14 июля столичный регион будет пересекать фронт окклюзии, с небольшим дождем, а днем пройдет холодный фронт… В среднем на город (Москву) выпадет 6-14 миллиметров (осадков), а местами и 25", - написала Позднякова в своем Telegram-канале. Синоптик отметила, что за счет динамической и термической конвекции облака будут развиваться до высот 11-13 километров. Это значит, что при грозе порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду, не исключен град.

https://ria.ru/20240702/rekordy-1956781663.html

москва

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общество, москва