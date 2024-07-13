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Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 13.07.2024
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08:39 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/pogoda-1959387506.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 13.07.2024
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Местами кратковременные ливни, переменная облачность и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:39
2024-07-13T08:39
общество
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Местами кратковременные ливни, переменная облачность и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погода в столице будет определяться атмосферным фронтом, который пересечет регион с запада на восток. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, в середине дня местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливневого характера с грозами. В Москве плюс 28 - плюс 30, в Подмосковье от плюс 26 до плюс 31 градуса тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус
Москвичам рассказали о погоде в субботу

В Москве в субботу ожидаются кратковременные ливни и до 30 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди отдыхают в парке в Москве
Люди отдыхают в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди отдыхают в парке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Местами кратковременные ливни, переменная облачность и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
«
"Сегодня погода в столице будет определяться атмосферным фронтом, который пересечет регион с запада на восток. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, в середине дня местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливневого характера с грозами. В Москве плюс 28 - плюс 30, в Подмосковье от плюс 26 до плюс 31 градуса тепла", - рассказал Леус.
Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Михаил Леус
 
 
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