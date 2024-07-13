https://ria.ru/20240713/pogoda-1959387506.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 13.07.2024

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Местами кратковременные ливни, переменная облачность и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T08:39

2024-07-13T08:39

2024-07-13T08:39

общество

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Местами кратковременные ливни, переменная облачность и до плюс 30 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Сегодня погода в столице будет определяться атмосферным фронтом, который пересечет регион с запада на восток. В Москве и окрестностях ожидается переменная облачность, в середине дня местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах ливневого характера с грозами. В Москве плюс 28 - плюс 30, в Подмосковье от плюс 26 до плюс 31 градуса тепла", - рассказал Леус. Он отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20240705/groza-1957765259.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), михаил леус