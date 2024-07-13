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В Днепропетровске вандалы осквернили памятник советскому летчику Брандысу - РИА Новости, 13.07.2024
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14:16 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/pamyatnik-1959427590.html
В Днепропетровске вандалы осквернили памятник советскому летчику Брандысу
В Днепропетровске вандалы осквернили памятник советскому летчику Брандысу - РИА Новости, 13.07.2024
В Днепропетровске вандалы осквернили памятник советскому летчику Брандысу
В Днепропетровске на Украине вандалы осквернили памятник летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу, дважды получившему почетное звания Героя СССР,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:16
2024-07-13T14:16
украина
днепропетровск
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Днепропетровске на Украине вандалы осквернили памятник летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу, дважды получившему почетное звания Героя СССР, злоумышленники написали на монументе краской "предатель", сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале издания.&quot;На памятнике в Днепре (Днепропетровске - ред.) советскому летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу (он уроженец этого Днепра, дважды герой Советского Союза) написали &quot;зрадник&quot; (&quot;предатель&quot; - ред.) и &quot;оккупант&quot;, - говорится в сообщении.Как уточняет издание, обе надписи уже заклеили скотчем. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию. По данным из открытых источников, памятник Брандысу установили в Днепропетровске перед торжественным открытием ко Дню Победы 9 мая 1949 года при жизни выдающегося летчика. После войны летчик переехал в Москву, где и скончался в 1988 году.
https://ria.ru/20240705/pamyatnik-1957581287.html
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украина, днепропетровск
Украина, Днепропетровск
В Днепропетровске вандалы осквернили памятник советскому летчику Брандысу

"Страна": в Днепропетровске вандалы осквернили памятник летчику Брандысу

Памятник летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу, оскверненный в Днепропетровске
Памятник летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу, оскверненный в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Памятник летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу, оскверненный в Днепропетровске
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Днепропетровске на Украине вандалы осквернили памятник летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу, дважды получившему почетное звания Героя СССР, злоумышленники написали на монументе краской "предатель", сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале издания.
«

"На памятнике в Днепре (Днепропетровске - ред.) советскому летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу (он уроженец этого Днепра, дважды герой Советского Союза) написали "зрадник" ("предатель" - ред.) и "оккупант", - говорится в сообщении.

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Как уточняет издание, обе надписи уже заклеили скотчем.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
По данным из открытых источников, памятник Брандысу установили в Днепропетровске перед торжественным открытием ко Дню Победы 9 мая 1949 года при жизни выдающегося летчика. После войны летчик переехал в Москву, где и скончался в 1988 году.
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