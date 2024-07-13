В Днепропетровске вандалы осквернили памятник советскому летчику Брандысу
"Страна": в Днепропетровске вандалы осквернили памятник летчику Брандысу
Памятник летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу, оскверненный в Днепропетровске
Памятник летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу, оскверненный в Днепропетровске
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Днепропетровске на Украине вандалы осквернили памятник летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу, дважды получившему почетное звания Героя СССР, злоумышленники написали на монументе краской "предатель", сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале издания.
«
"На памятнике в Днепре (Днепропетровске - ред.) советскому летчику времен Второй мировой войны Анатолию Брандысу (он уроженец этого Днепра, дважды герой Советского Союза) написали "зрадник" ("предатель" - ред.) и "оккупант", - говорится в сообщении.
Как уточняет издание, обе надписи уже заклеили скотчем.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
По данным из открытых источников, памятник Брандысу установили в Днепропетровске перед торжественным открытием ко Дню Победы 9 мая 1949 года при жизни выдающегося летчика. После войны летчик переехал в Москву, где и скончался в 1988 году.