https://ria.ru/20240713/opasnost-1959475128.html

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 13.07.2024

На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

На всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность на шесть минут, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T19:58

2024-07-13T19:58

2024-07-13T20:10

белгородская область

специальная военная операция на украине

происшествия

вячеслав гладков

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. На всей территории Белгородской области была объявлена ракетная опасность на шесть минут, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Вся территория Белгородской области - ракетная опасность. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности", - написал он."Отбой ракетной опасности", - сообщил Гладков через шесть минут.

https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959461034.html

белгородская область

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2024

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белгородская область, происшествия, вячеслав гладков