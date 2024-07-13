https://ria.ru/20240713/opasnost-1959464184.html

В Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности

В Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности - РИА Новости, 13.07.2024

В Херсонской области отменили предупреждение о ракетной опасности

Предупреждение о ракетной опасности в Скадовском муниципальном округе юго-западной части Херсонской области отменено, сообщает Telegram-канал оперативной... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:41

2024-07-13T18:41

2024-07-13T18:41

специальная военная операция на украине

херсонская область

россия

днепр (город)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Предупреждение о ракетной опасности в Скадовском муниципальном округе юго-западной части Херсонской области отменено, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на подходах к пунктам пропуска между Херсонской областью и Крымом. Ракетная опасность была объявлена в субботу в 15.11 мск. "Отбой ракетной опасности в Скадовском районе Херсонской области", - говорится в сообщении. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240713/spetsoperatsiya-1959461034.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , россия, днепр (город), происшествия