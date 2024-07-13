https://ria.ru/20240713/opasnost-1959454891.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.07.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:18
2024-07-13T17:18
2024-07-13T17:18
специальная военная операция на украине
алексей смирнов (политик)
курская область
безопасность
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он в своем Telegram-канале. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 16.41 мск, через 21 минуту угрозу отменили.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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алексей смирнов (политик) , курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Алексей Смирнов (политик) , Курская область, Безопасность
В Курской области отменили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области отменили ракетную опасность