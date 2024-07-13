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В Белгородской области отменили ракетную опасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 13.07.2024
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:11
2024-07-13T17:11
2024-07-13T17:11
специальная военная операция на украине
белгородская область
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 13 июл - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ракетная опасность была объявлена на всей территории региона в 16.41 мск, через 14 минут угрозу отменили. "Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Безопасность
В Белгородской области отменили ракетную опасность
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об отмене ракетной опасности