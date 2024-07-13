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ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе - РИА Новости, 13.07.2024
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09:11 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/odkb-1959390641.html
ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе
ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе - РИА Новости, 13.07.2024
ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе
ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе, где Запад пытается наращивать силы и создавать новые военные блоки, заявил РИА Новости постпред РФ... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T09:11
2024-07-13T09:11
россия
дальний восток
одкб
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе, где Запад пытается наращивать силы и создавать новые военные блоки, заявил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. "Естественно, ситуация на Дальнем Востоке тоже не может не вызывать беспокойства. Мы видим наращивание сил НАТО в регионе, попытки создания новых альянсов и блоков в азиатско-тихоокеанском регионе", - заявил Васильев, отвечая на вопрос, ситуация в каких регионах зоны ответственности ОДКБ вызывает беспокойство. По его оценке, эта активность представляет угрозу не только для РФ, но и для всех государств-членов ОДКБ.
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россия, дальний восток, одкб, нато
Россия, Дальний Восток, ОДКБ, НАТО
ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе

Постпред Васильев: ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе

© РИА Новости / Виталий БелоусовФлаги участников Организации Договора о коллективной безопасности
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги участников Организации Договора о коллективной безопасности. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе, где Запад пытается наращивать силы и создавать новые военные блоки, заявил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
«
"Естественно, ситуация на Дальнем Востоке тоже не может не вызывать беспокойства. Мы видим наращивание сил НАТО в регионе, попытки создания новых альянсов и блоков в азиатско-тихоокеанском регионе", - заявил Васильев, отвечая на вопрос, ситуация в каких регионах зоны ответственности ОДКБ вызывает беспокойство.
По его оценке, эта активность представляет угрозу не только для РФ, но и для всех государств-членов ОДКБ.
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