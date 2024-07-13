https://ria.ru/20240713/odkb-1959390641.html

ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе

ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе - РИА Новости, 13.07.2024

ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе

ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе, где Запад пытается наращивать силы и создавать новые военные блоки, заявил РИА Новости постпред РФ... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T09:11

2024-07-13T09:11

2024-07-13T09:11

россия

дальний восток

одкб

нато

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. ОДКБ обеспокоена ситуацией в Азиатско-тихоокеанском регионе, где Запад пытается наращивать силы и создавать новые военные блоки, заявил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. "Естественно, ситуация на Дальнем Востоке тоже не может не вызывать беспокойства. Мы видим наращивание сил НАТО в регионе, попытки создания новых альянсов и блоков в азиатско-тихоокеанском регионе", - заявил Васильев, отвечая на вопрос, ситуация в каких регионах зоны ответственности ОДКБ вызывает беспокойство. По его оценке, эта активность представляет угрозу не только для РФ, но и для всех государств-членов ОДКБ.

https://ria.ru/20240713/odkb-1959380826.html

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россия, дальний восток, одкб, нато