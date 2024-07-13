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Для диалога с Афганистаном нужны решения в правовом поле, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 13.07.2024
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08:26 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/odkb-1959385881.html
Для диалога с Афганистаном нужны решения в правовом поле, заявили в ОДКБ
Для диалога с Афганистаном нужны решения в правовом поле, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 13.07.2024
Для диалога с Афганистаном нужны решения в правовом поле, заявили в ОДКБ
Для полноценного диалога с действующими властями Афганистана в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужны решения в правовом поле... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:26
2024-07-13T08:26
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Для полноценного диалога с действующими властями Афганистана в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужны решения в правовом поле касательно статуса движения "Талибан"*, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев. "Надеюсь, что настанет момент, когда мы будем бороться (с террористическими организациями) совместными усилиями… Диалог (с властями Афганистана) достаточно чувствительный, но он ведется", - подчеркнул Васильев. Он отметил, что страны-члены ОДКБ имеют каждая свои каналы взаимодействия с Кабулом. "Российская сторона взаимодействует по двухсторонней линии с Кабулом, с действующими властями. Но, как известно, движение "Талибан"* в свое время было признано террористическим в Российской Федерации. Сейчас само движение претерпело существенные изменения. Действующая правовая база, включая резолюции Совета безопасности ООН, позволяет осуществлять политические контакты с этим движением. Но, естественно, для того, чтобы вести уже полноценный диалог, для того чтобы устанавливать формальные связи, конечно, нам необходимо и в правовом поле принять соответствующие решения", - отметил Васильев. * Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
https://radiosputnik.ru/20240604/mid-1950381255.html
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афганистан, россия, одкб, талибан, оон
Афганистан, Россия, ОДКБ, Талибан, ООН
Для диалога с Афганистаном нужны решения в правовом поле, заявили в ОДКБ

Васильев: для диалога с властями Афганистана нужны решения в правовом поле

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан"
Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением Талибан - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан". Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Для полноценного диалога с действующими властями Афганистана в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужны решения в правовом поле касательно статуса движения "Талибан"*, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев.
«
"Надеюсь, что настанет момент, когда мы будем бороться (с террористическими организациями) совместными усилиями… Диалог (с властями Афганистана) достаточно чувствительный, но он ведется", - подчеркнул Васильев.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
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4 июня, 13:13
Он отметил, что страны-члены ОДКБ имеют каждая свои каналы взаимодействия с Кабулом.
«
"Российская сторона взаимодействует по двухсторонней линии с Кабулом, с действующими властями. Но, как известно, движение "Талибан"* в свое время было признано террористическим в Российской Федерации. Сейчас само движение претерпело существенные изменения. Действующая правовая база, включая резолюции Совета безопасности ООН, позволяет осуществлять политические контакты с этим движением. Но, естественно, для того, чтобы вести уже полноценный диалог, для того чтобы устанавливать формальные связи, конечно, нам необходимо и в правовом поле принять соответствующие решения", - отметил Васильев.
Представитель делегации политического офиса движения Талибан* Мохаммад Сухейль Шахин - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
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27 мая, 18:08
* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
 
АфганистанРоссияОДКБТалибанООН
 
 
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