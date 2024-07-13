https://ria.ru/20240713/odkb-1959385881.html

Для диалога с Афганистаном нужны решения в правовом поле, заявили в ОДКБ

Для диалога с Афганистаном нужны решения в правовом поле, заявили в ОДКБ - РИА Новости, 13.07.2024

Для диалога с Афганистаном нужны решения в правовом поле, заявили в ОДКБ

Для полноценного диалога с действующими властями Афганистана в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужны решения в правовом поле... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T08:26

2024-07-13T08:26

2024-07-13T08:26

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Для полноценного диалога с действующими властями Афганистана в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужны решения в правовом поле касательно статуса движения "Талибан"*, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев. "Надеюсь, что настанет момент, когда мы будем бороться (с террористическими организациями) совместными усилиями… Диалог (с властями Афганистана) достаточно чувствительный, но он ведется", - подчеркнул Васильев. Он отметил, что страны-члены ОДКБ имеют каждая свои каналы взаимодействия с Кабулом. "Российская сторона взаимодействует по двухсторонней линии с Кабулом, с действующими властями. Но, как известно, движение "Талибан"* в свое время было признано террористическим в Российской Федерации. Сейчас само движение претерпело существенные изменения. Действующая правовая база, включая резолюции Совета безопасности ООН, позволяет осуществлять политические контакты с этим движением. Но, естественно, для того, чтобы вести уже полноценный диалог, для того чтобы устанавливать формальные связи, конечно, нам необходимо и в правовом поле принять соответствующие решения", - отметил Васильев. * Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

https://radiosputnik.ru/20240604/mid-1950381255.html

https://ria.ru/20240527/taliby-1948733007.html

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афганистан, россия, одкб, талибан, оон