Для диалога с Афганистаном нужны решения в правовом поле, заявили в ОДКБ
Васильев: для диалога с властями Афганистана нужны решения в правовом поле
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан"
Министр иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением "Талибан". Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Для полноценного диалога с действующими властями Афганистана в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) нужны решения в правовом поле касательно статуса движения "Талибан"*, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель России при ОДКБ Виктор Васильев.
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"Надеюсь, что настанет момент, когда мы будем бороться (с террористическими организациями) совместными усилиями… Диалог (с властями Афганистана) достаточно чувствительный, но он ведется", - подчеркнул Васильев.
Он отметил, что страны-члены ОДКБ имеют каждая свои каналы взаимодействия с Кабулом.
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"Российская сторона взаимодействует по двухсторонней линии с Кабулом, с действующими властями. Но, как известно, движение "Талибан"* в свое время было признано террористическим в Российской Федерации. Сейчас само движение претерпело существенные изменения. Действующая правовая база, включая резолюции Совета безопасности ООН, позволяет осуществлять политические контакты с этим движением. Но, естественно, для того, чтобы вести уже полноценный диалог, для того чтобы устанавливать формальные связи, конечно, нам необходимо и в правовом поле принять соответствующие решения", - отметил Васильев.
* Движение "Талибан" – организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.