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Запад продвигает нарратив о ненужности ОДКБ, заявил постпред России
Запад продвигает нарратив о ненужности ОДКБ, заявил постпред России - РИА Новости, 13.07.2024
Запад продвигает нарратив о ненужности ОДКБ, заявил постпред России
Запад активно продвигает в странах-участницах ОДКБ через НКО нарратив о ненужности организации, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T07:46
2024-07-13T07:46
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Запад активно продвигает в странах-участницах ОДКБ через НКО нарратив о ненужности организации, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев. "Безусловно, этот нарратив продвигается с задействованием всех каналов", - заявил Васильев, отвечая на соответствующий вопрос. Он напомнил, что РФ и ОДКБ предлагали НАТО диалог о безопасности в евразийском пространстве, но он был отвергнут, поскольку на Западе понимают, что ОДКБ как структура, консолидирующая страны бывшего СССР, весьма важна. "И признавать само существование ОДКБ как организации для западников невыгодно. Сейчас мы видим, что финансовый поток на деятельность неправительственных, некоммерческих организаций, как на территории России, Белоруссии, так и на территории стран Центральной Азии не истекает, а, наоборот, нарастает", - подчеркнул Васильев.
https://ria.ru/20240712/zapad-1959026434.html
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Россия, СССР, Белоруссия, ОДКБ, НАТО, В мире
Запад продвигает нарратив о ненужности ОДКБ, заявил постпред России
Постпред Васильев: Запад активно продвигает нарратив о ненужности ОДКБ через НКО