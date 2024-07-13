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В ОДКБ не будут пересматривать шкалу взноса, заявил постпред России - РИА Новости, 13.07.2024
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04:43 13.07.2024 (обновлено: 04:46 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/odkb-1959375961.html
В ОДКБ не будут пересматривать шкалу взноса, заявил постпред России
В ОДКБ не будут пересматривать шкалу взноса, заявил постпред России - РИА Новости, 13.07.2024
В ОДКБ не будут пересматривать шкалу взноса, заявил постпред России
Решение Еревана заморозить взнос в ОДКБ не приведет к пересмотру шкалы взноса, страны-члены не будут платить больше, сообщил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T04:43
2024-07-13T04:46
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Решение Еревана заморозить взнос в ОДКБ не приведет к пересмотру шкалы взноса, страны-члены не будут платить больше, сообщил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации. В МИД России, комментируя это, ранее заявили РИА Новости, что "это далеко не первое заявление Еревана о "замораживании" своего участия и прекращении финансирования ОДКБ". Там указали, что "задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее". В министерстве рассказали, что долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей."И еще важный момент - это не повлечет пересмотра шкалы взноса", - сказал он.Васильев пояснил, что это означает, что "государства-члены, включая Россию, не будут платить больше, чем они должны были платить".Он напомнил, что у ОДКБ есть накопленные ранее финансовые резервы, которые и помогли скорректировать бюджет."Причем это не приведет к резкому его сокращению", - заключил он.
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Россия, ОДКБ, В мире, Армения, Ереван
В ОДКБ не будут пересматривать шкалу взноса, заявил постпред России

Васильев: страны-члены ОДКБ не будут платить больше из-за решения Армении

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкФлаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Решение Еревана заморозить взнос в ОДКБ не приведет к пересмотру шкалы взноса, страны-члены не будут платить больше, сообщил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.
В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации. В МИД России, комментируя это, ранее заявили РИА Новости, что "это далеко не первое заявление Еревана о "замораживании" своего участия и прекращении финансирования ОДКБ". Там указали, что "задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее". В министерстве рассказали, что долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей.
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"И еще важный момент - это не повлечет пересмотра шкалы взноса", - сказал он.
Васильев пояснил, что это означает, что "государства-члены, включая Россию, не будут платить больше, чем они должны были платить".
Он напомнил, что у ОДКБ есть накопленные ранее финансовые резервы, которые и помогли скорректировать бюджет.
"Причем это не приведет к резкому его сокращению", - заключил он.
Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым на саммите НАТО в Вашингтоне. 10 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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