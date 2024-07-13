https://ria.ru/20240713/odkb-1959375961.html

В ОДКБ не будут пересматривать шкалу взноса, заявил постпред России

В ОДКБ не будут пересматривать шкалу взноса, заявил постпред России - РИА Новости, 13.07.2024

В ОДКБ не будут пересматривать шкалу взноса, заявил постпред России

Решение Еревана заморозить взнос в ОДКБ не приведет к пересмотру шкалы взноса, страны-члены не будут платить больше, сообщил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T04:43

2024-07-13T04:43

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Решение Еревана заморозить взнос в ОДКБ не приведет к пересмотру шкалы взноса, страны-члены не будут платить больше, сообщил РИА Новости постпред РФ при ОДКБ Виктор Васильев.В СМИ ранее появилась информация о том, что пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что Ереван воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года "О бюджете ОДКБ 2024 года" и участия в предусмотренном этим решением финансировании деятельности Организации. В МИД России, комментируя это, ранее заявили РИА Новости, что "это далеко не первое заявление Еревана о "замораживании" своего участия и прекращении финансирования ОДКБ". Там указали, что "задолженности по выплатам в бюджет Организации, в том числе со стороны Армении, случались и ранее". В министерстве рассказали, что долевой взнос Республики Армения на 2024 год был определен в размере 53,22 миллиона рублей."И еще важный момент - это не повлечет пересмотра шкалы взноса", - сказал он.Васильев пояснил, что это означает, что "государства-члены, включая Россию, не будут платить больше, чем они должны были платить".Он напомнил, что у ОДКБ есть накопленные ранее финансовые резервы, которые и помогли скорректировать бюджет."Причем это не приведет к резкому его сокращению", - заключил он.

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