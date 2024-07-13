https://ria.ru/20240713/obvinenie-1959379594.html

Источник: захватчика заложников в ростовском СИЗО обвинили в участии в ИГ*

Источник: захватчика заложников в ростовском СИЗО обвинили в участии в ИГ* - РИА Новости, 13.07.2024

Источник: захватчика заложников в ростовском СИЗО обвинили в участии в ИГ*

Один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Малик Гандалоев проходит по уголовному делу об участии в террористической организации "Исламское государство"*... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T06:06

2024-07-13T06:06

2024-07-13T10:33

происшествия

ростов-на-дону

россия

астрахань

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в ростовском сизо

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 июл — РИА Новости, Юлия Насулина. Один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Малик Гандалоев проходит по уголовному делу об участии в террористической организации "Исламское государство"* и изготовлении самодельных бомб, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."Гандалоев М. У., участвовавший в ЧП в СИЗО, обвиняется также по части 2 статьи 205.5, части 2 статьи 223.1 и пункту "а" части 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса России", — сказал он.По информации Южного окружного военного суда, дело в отношении Гандалоева слушается с марта.Собеседник агентства уточнил, что, по версии следствия, в 2022-2023 годах Гандалоев вместе с братом и еще одним знакомым, находясь в Астрахани, купили элементы для изготовления взрывного устройства. Затем они приехали в Ингушетию, ушли в горы и записали там видео, в которых давали присягу на верность амиру ИГ*.В феврале-марте 2023 года они в сторожке в лесу собрали бомбу, которую собирались применить в будущем по указанию руководства ИГ*. В конце марта их задержали силовики.Утром 16 июня арестанты, содержавшиеся в одной из камер СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, захватили в заложники двух сотрудников. Спустя несколько часов большинство преступников ликвидировали, а заложников освободили. Следственный комитет возбудил уголовное дело о захвате заложников, по которому сейчас проходят двое фигурантов, Гандалоев — один из них. * Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20240703/terrorizm-1957021198.html

https://ria.ru/20240407/terakt-1938331445.html

ростов-на-дону

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происшествия, ростов-на-дону, россия, астрахань, следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в ростовском сизо