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Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек - РИА Новости, 13.07.2024
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек
Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ, ранен один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T18:14
2024-07-13T18:14
2024-07-13T18:23
белгородская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ, ранен один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. В поселке Октябрьский Белгородского района после сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль ранен один человек. Мужчину с поверхностным ранением шеи и баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. После оказанной медицинской помощи пострадавший отпущен домой, от госпитализации отказался", - написал он.Гладков добавил, что в Краснояружском районе в селе Теребрено в результате сброса двух боеприпасов с беспилотника повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад, кровля и забор. Еще один беспилотник атаковал село Репяховка — осколками посечен автобус и три хозпостройки на территории сельхозпредприятия. Также в селе Безымено Грайворонского городского округа в результате нескольких сбросов с БПЛА загорелся один частный дом. Возгорание было оперативно ликвидировано. Также повреждены два частных дома: выбиты окна и пробиты крыши.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек
Гладков: ВСУ атаковали 4 населенных пункта в Белгородской области, ранен человек