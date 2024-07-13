https://ria.ru/20240713/obstrel-1959461173.html

Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек

Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек - РИА Новости, 13.07.2024

Украинские войска обстреляли Белгородскую область, пострадал человек

Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ, ранен один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T18:14

2024-07-13T18:14

2024-07-13T18:23

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ, ранен один человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале."Четыре населенных пункта Белгородской области атакованы беспилотниками ВСУ. В поселке Октябрьский Белгородского района после сброса боеприпаса с беспилотника на автомобиль ранен один человек. Мужчину с поверхностным ранением шеи и баротравмой бригада скорой доставила в городскую больницу №2 города Белгорода. После оказанной медицинской помощи пострадавший отпущен домой, от госпитализации отказался", - написал он.Гладков добавил, что в Краснояружском районе в селе Теребрено в результате сброса двух боеприпасов с беспилотника повреждено одно частное домовладение: выбиты окна, посечены фасад, кровля и забор. Еще один беспилотник атаковал село Репяховка — осколками посечен автобус и три хозпостройки на территории сельхозпредприятия. Также в селе Безымено Грайворонского городского округа в результате нескольких сбросов с БПЛА загорелся один частный дом. Возгорание было оперативно ликвидировано. Также повреждены два частных дома: выбиты окна и пробиты крыши.Губернатор уточнил, что оперативные службы работают на местах, информация о последствиях уточняется.

https://ria.ru/20240713/zelenskiy-1959444355.html

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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия, белгородский район, вячеслав гладков