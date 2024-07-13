Рейтинг@Mail.ru
"Страна в опасности". В США обратились к Байдену со срочным требованием - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:33 13.07.2024 (обновлено: 06:39 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/obraschenie-1959380664.html
"Страна в опасности". В США обратились к Байдену со срочным требованием
"Страна в опасности". В США обратились к Байдену со срочным требованием - РИА Новости, 13.07.2024
"Страна в опасности". В США обратились к Байдену со срочным требованием
Оговорки президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне говорят о том, что ему пора немедленно покинуть свой пост, заявил заявил бывший советник... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T06:33
2024-07-13T06:39
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e461b21e12a410976e7b78b7fcdeec16.jpg
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Оговорки президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне говорят о том, что ему пора немедленно покинуть свой пост, заявил заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в обращении на YouTube-канале организации Our Country Our Choice.В среду Байден дважды допустил скандальные оговорки на саммите НАТО в Вашингтоне. Во время своего выступления он представил Владимира Зеленского в качестве "президента Путина", а на пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом. Макгрегор считает ошибки президента признаком неуклонного ухудшения его когнитивных навыков.&quot;Господин президент, я прошу вас ради нашей страны немедленно подать в отставку. Я знаю, что это сложное решение, но оно же и верное&quot;, — предложил Байдену полковник.По мнению офицера, люди, которые позволяют работать Байдену, на самом деле лишь используют пожилого человека в своих политических целях. Он напомнил, что издевательства над старыми людьми караются законом в некоторых штатах.Как отметил Макгрегор, нахождение больного человека в должности президента напрямую угрожает безопасности Соединенных Штатов."Каждый день работы президента Байдена чреват еще большей угрозой для сохранности и стабильности нашего государства. Страна находится в опасности", — предупредил он.Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
https://ria.ru/20240713/predlozhenie-1959367414.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Оговорки по Байдену: выступление президента США перед лидерами стран НАТО
Президент США Джо Байден в среду выступил на саммите НАТО. Речь американского лидера вновь не обошлась без оговорок. В соцсетях даже завирусился ролик с реакцией высших американских чиновников на ляпы президента США.
2024-07-13T06:33
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0c/1959123800_251:0:2982:2048_1920x0_80_0_0_d1e32289919fb1714fe5a52f2c697c97.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
"Страна в опасности". В США обратились к Байдену со срочным требованием

Макгрегор призвал Байдена немедленно уйти в отставку для спасения США

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Оговорки президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне говорят о том, что ему пора немедленно покинуть свой пост, заявил заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в обращении на YouTube-канале организации Our Country Our Choice.
В среду Байден дважды допустил скандальные оговорки на саммите НАТО в Вашингтоне. Во время своего выступления он представил Владимира Зеленского в качестве "президента Путина", а на пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом. Макгрегор считает ошибки президента признаком неуклонного ухудшения его когнитивных навыков.
«

"Господин президент, я прошу вас ради нашей страны немедленно подать в отставку. Я знаю, что это сложное решение, но оно же и верное", — предложил Байдену полковник.

По мнению офицера, люди, которые позволяют работать Байдену, на самом деле лишь используют пожилого человека в своих политических целях. Он напомнил, что издевательства над старыми людьми караются законом в некоторых штатах.
Как отметил Макгрегор, нахождение больного человека в должности президента напрямую угрожает безопасности Соединенных Штатов.
"Каждый день работы президента Байдена чреват еще большей угрозой для сохранности и стабильности нашего государства. Страна находится в опасности", — предупредил он.
Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
"Мы станем командой": Трамп выступил с предложением к Байдену
Вчера, 00:41
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала