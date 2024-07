https://ria.ru/20240713/obraschenie-1959380664.html

"Страна в опасности". В США обратились к Байдену со срочным требованием

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Оговорки президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне говорят о том, что ему пора немедленно покинуть свой пост, заявил заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в обращении на YouTube-канале организации Our Country Our Choice.В среду Байден дважды допустил скандальные оговорки на саммите НАТО в Вашингтоне. Во время своего выступления он представил Владимира Зеленского в качестве "президента Путина", а на пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом. Макгрегор считает ошибки президента признаком неуклонного ухудшения его когнитивных навыков."Господин президент, я прошу вас ради нашей страны немедленно подать в отставку. Я знаю, что это сложное решение, но оно же и верное", — предложил Байдену полковник.По мнению офицера, люди, которые позволяют работать Байдену, на самом деле лишь используют пожилого человека в своих политических целях. Он напомнил, что издевательства над старыми людьми караются законом в некоторых штатах.Как отметил Макгрегор, нахождение больного человека в должности президента напрямую угрожает безопасности Соединенных Штатов."Каждый день работы президента Байдена чреват еще большей угрозой для сохранности и стабильности нашего государства. Страна находится в опасности", — предупредил он.Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.

