"Страна в опасности". В США обратились к Байдену со срочным требованием
Макгрегор призвал Байдена немедленно уйти в отставку для спасения США
© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам завершившегося в Вашингтоне саммита НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Оговорки президента США Джо Байдена на саммите НАТО в Вашингтоне говорят о том, что ему пора немедленно покинуть свой пост, заявил заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в обращении на YouTube-канале организации Our Country Our Choice.
В среду Байден дважды допустил скандальные оговорки на саммите НАТО в Вашингтоне. Во время своего выступления он представил Владимира Зеленского в качестве "президента Путина", а на пресс-конференции назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом. Макгрегор считает ошибки президента признаком неуклонного ухудшения его когнитивных навыков.
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"Господин президент, я прошу вас ради нашей страны немедленно подать в отставку. Я знаю, что это сложное решение, но оно же и верное", — предложил Байдену полковник.
По мнению офицера, люди, которые позволяют работать Байдену, на самом деле лишь используют пожилого человека в своих политических целях. Он напомнил, что издевательства над старыми людьми караются законом в некоторых штатах.
Как отметил Макгрегор, нахождение больного человека в должности президента напрямую угрожает безопасности Соединенных Штатов.
"Каждый день работы президента Байдена чреват еще большей угрозой для сохранности и стабильности нашего государства. Страна находится в опасности", — предупредил он.
Ранее газета New York Times писала, ссылаясь на источники в окружении Байдена, что ухудшение состояния здоровья президента США стало чаще проявляться в последние месяцы, а после провальных для него дебатов с Дональдом Трампом становится все более тревожным. По данным источников издания, которые общались с американским президентом в последние недели и месяцы, он представал "растерянным, вялым или терявшим нить разговора". Более того, такие неприятные ситуации трудно поддаются прогнозированию, но их вероятность выше при выступлении перед большой аудиторией или в состоянии усталости.