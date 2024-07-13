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Офицер рассказал об обеспечении 58-й армии группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 13.07.2024
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05:18 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/obespechenie-1959377641.html
Офицер рассказал об обеспечении 58-й армии группировки войск "Днепр"
Офицер рассказал об обеспечении 58-й армии группировки войск "Днепр" - РИА Новости, 13.07.2024
Офицер рассказал об обеспечении 58-й армии группировки войск "Днепр"
Военнослужащие 58-й армии группировки войск "Днепр" полностью обеспечены летней формой и обувью, пришедшее в негодность обмундирование оперативно заменяют,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T05:18
2024-07-13T05:18
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Военнослужащие 58-й армии группировки войск "Днепр" полностью обеспечены летней формой и обувью, пришедшее в негодность обмундирование оперативно заменяют, рассказал журналистам офицер одного из мотострелковых соединений группировки с позывной "Туруп". "Для обеспечения личного состава по летнему план военнослужащим выдается костюм летний, головной убор, майки, носки, ботинки летние... Новая форма ботинок летних, ее плюсы: подошва мягче, поддержка пятки идет, но берец невысокий, раньше очень сильно натирало голень", - рассказал офицер. По его словам, форма военнослужащих, которая пришла в негодность во время нахождения на линии боевого соприкосновения, заменяется на новую по прибытии в район восстановления. Для стирки формы и мелкого ремонта используются полевые банно-прачечные комплексы. "Он находится находится на углублении 4-5 метров, а его крыша построена по специальной технологии, которая подразумевает комбинированную бетонно-древесную защиту от вражеских ударов", - отметил "Туруп". Военнослужащим здесь доступны баня на дровах, душевые, помещение для отдыха с кухней, прачечная.
https://ria.ru/20240713/f-16-1959370971.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Офицер рассказал об обеспечении 58-й армии группировки войск "Днепр"

Офицер: военнослужащие 58-й армии "Днепр" полностью обеспечены летней формой

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие в зоне проведения СВО
Военнослужащие в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Военнослужащие 58-й армии группировки войск "Днепр" полностью обеспечены летней формой и обувью, пришедшее в негодность обмундирование оперативно заменяют, рассказал журналистам офицер одного из мотострелковых соединений группировки с позывной "Туруп".
"Для обеспечения личного состава по летнему план военнослужащим выдается костюм летний, головной убор, майки, носки, ботинки летние... Новая форма ботинок летних, ее плюсы: подошва мягче, поддержка пятки идет, но берец невысокий, раньше очень сильно натирало голень", - рассказал офицер.
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По его словам, форма военнослужащих, которая пришла в негодность во время нахождения на линии боевого соприкосновения, заменяется на новую по прибытии в район восстановления. Для стирки формы и мелкого ремонта используются полевые банно-прачечные комплексы. "Он находится находится на углублении 4-5 метров, а его крыша построена по специальной технологии, которая подразумевает комбинированную бетонно-древесную защиту от вражеских ударов", - отметил "Туруп".
Военнослужащим здесь доступны баня на дровах, душевые, помещение для отдыха с кухней, прачечная.
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