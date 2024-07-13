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В Ростовской области загорелась нефтебаза - РИА Новости, 13.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:13 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/neftebaza-1959377349.html
В Ростовской области загорелась нефтебаза
В Ростовской области загорелась нефтебаза - РИА Новости, 13.07.2024
В Ростовской области загорелась нефтебаза
Возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА около 4.00 мск, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T05:13
2024-07-13T05:13
специальная военная операция на украине
происшествия
цимлянский район
ростовская область
василий голубев
россия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА около 4.00 мск, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. "Около 4.00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг", - написал он. Голубев добавил, что на месте пожара задействованы 49 человек и 14 единиц техники.
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происшествия, цимлянский район, ростовская область, василий голубев, россия
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Цимлянский район, Ростовская область, Василий Голубев, Россия
В Ростовской области загорелась нефтебаза

Голубев: в Ростовской области загорелась нефтебаза из-за атаки беспилотника

© РИА Новости / Наталья ГоршковаСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА около 4.00 мск, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале.
"Около 4.00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг", - написал он.
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Голубев добавил, что на месте пожара задействованы 49 человек и 14 единиц техники.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЦимлянский районРостовская областьВасилий ГолубевРоссия
 
 
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