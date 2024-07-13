https://ria.ru/20240713/neftebaza-1959377349.html

В Ростовской области загорелась нефтебаза

В Ростовской области загорелась нефтебаза - РИА Новости, 13.07.2024

В Ростовской области загорелась нефтебаза

Возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА около 4.00 мск, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщил... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T05:13

2024-07-13T05:13

2024-07-13T05:13

специальная военная операция на украине

происшествия

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ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Возгорание произошло на нефтебазе в Цимлянском районе Ростовской области из-за атаки БПЛА около 4.00 мск, предварительно, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Василий Голубев в Telegram-канале. "Около 4.00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг", - написал он. Голубев добавил, что на месте пожара задействованы 49 человек и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20240712/drony-1959360170.html

цимлянский район

ростовская область

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происшествия, цимлянский район, ростовская область, василий голубев, россия