https://ria.ru/20240713/moldavija-1959400139.html
В Молдавии предрекли рост числа жестоких преступлений в ближайшее время
В Молдавии предрекли рост числа жестоких преступлений в ближайшее время - РИА Новости, 13.07.2024
В Молдавии предрекли рост числа жестоких преступлений в ближайшее время
В Молдавии в ближайшее время стоит ожидать увеличения количества жестоких преступлений, поскольку общество последние годы живет в постоянном стрессе и у людей... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:26
2024-07-13T10:26
2024-07-13T10:26
молдавия
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КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. В Молдавии в ближайшее время стоит ожидать увеличения количества жестоких преступлений, поскольку общество последние годы живет в постоянном стрессе и у людей вырос уровень агрессии, заявил директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский агентству Sputnik Moldova."Если не предпринять срочные меры, в Молдавии вырастет уровень преступности. Но этот рост преступности будет намного ужаснее по своей жестокости, чем в 90-е годы. Мы это уже видим, ни одна неделя не проходит без какого-то жестокого преступления. Именно психологическое состояние молдавского общества приводит к этому", - заявил Лисневский.По его словам, последние пять лет общество живет в стрессовом состоянии. Недавнее исследование показало, что психологическое состояние молдавского общества пугает. Более 50% населения Молдавии чувствуют себя одинокими, а потому перестают вовлекаться в деятельность государства. "У них просто нет желания работать, поскольку они понимают свое безысходное состояние. Это социально-политическая апатия. У более чем 60% опрошенных за последние 5 лет возникала мысль о самоубийстве. Значительно вырос и уровень агрессии в обществе", – утверждает Лисневский. При этом министр внутренних дел Адриан Эфрос считает, что у граждан нет причин для опасений. По его словам, в стране даже были ликвидированы все преступные группировки.
https://ria.ru/20240712/moldaviya-1959333551.html
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молдавия, в мире
В Молдавии предрекли рост числа жестоких преступлений в ближайшее время
Эксперт Лисневский: в Молдавии время может вырасти уровень преступности
КИШИНЕВ, 13 июл - РИА Новости. В Молдавии в ближайшее время стоит ожидать увеличения количества жестоких преступлений, поскольку общество последние годы живет в постоянном стрессе и у людей вырос уровень агрессии, заявил директор социологической компании Intellect Group Ян Лисневский агентству Sputnik Moldova.
«
"Если не предпринять срочные меры, в Молдавии вырастет уровень преступности. Но этот рост преступности будет намного ужаснее по своей жестокости, чем в 90-е годы. Мы это уже видим, ни одна неделя не проходит без какого-то жестокого преступления. Именно психологическое состояние молдавского общества приводит к этому", - заявил Лисневский.
По его словам, последние пять лет общество живет в стрессовом состоянии. Недавнее исследование показало, что психологическое состояние молдавского общества пугает. Более 50% населения Молдавии чувствуют себя одинокими, а потому перестают вовлекаться в деятельность государства.
«
"У них просто нет желания работать, поскольку они понимают свое безысходное состояние. Это социально-политическая апатия. У более чем 60% опрошенных за последние 5 лет возникала мысль о самоубийстве. Значительно вырос и уровень агрессии в обществе", – утверждает Лисневский.
При этом министр внутренних дел Адриан Эфрос считает, что у граждан нет причин для опасений. По его словам, в стране даже были ликвидированы все преступные группировки.