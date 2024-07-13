https://ria.ru/20240713/minoborony-1959387269.html

Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами

Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами - РИА Новости, 13.07.2024

Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами

Минувшей ночью системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T08:35

2024-07-13T08:35

2024-07-13T08:56

специальная военная операция на украине

курская область

россия

ростовская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области", — говорится в релизе.По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, украинский дрон пытался атаковать нефтебазу в Цимлянском районе, там начался пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают 49 человек и 14 единиц техники.ВСУ ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

курская область

россия

ростовская область

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курская область, россия, ростовская область, вооруженные силы украины