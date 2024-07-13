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Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 13.07.2024 (обновлено: 08:56 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/minoborony-1959387269.html
Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами
Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами - РИА Новости, 13.07.2024
Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами
Минувшей ночью системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T08:35
2024-07-13T08:56
специальная военная операция на украине
курская область
россия
ростовская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны.&quot;В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области&quot;, — говорится в релизе.По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, украинский дрон пытался атаковать нефтебазу в Цимлянском районе, там начался пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают 49 человек и 14 единиц техники.ВСУ ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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курская область, россия, ростовская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Ростовская область, Вооруженные силы Украины
Силы ПВО за ночь сбили четыре украинских беспилотника над тремя регионами

Минобороны: ПВО уничтожила дроны над Ростовской, Белгородской, Курской областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над тремя российскими регионами, сообщили в Минобороны.
«

"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Ростовской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и один БПЛА над территорией Курской области", — говорится в релизе.

По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, украинский дрон пытался атаковать нефтебазу в Цимлянском районе, там начался пожар. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. На месте работают 49 человек и 14 единиц техники.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияРостовская областьВооруженные силы Украины
 
 
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