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В садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов
В садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов - РИА Новости, 13.07.2024
В садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов
В садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов, тушение осложняет жаркая и ветреная погода, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:40
2024-07-13T15:40
2024-07-13T16:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
происшествия
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов, тушение осложняет жаркая и ветреная погода, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В Ставрополье огнеборцы МЧС России тушат пожар в жилом секторе. В садовом товариществе "Ветерок" горят 10 дачных домов на улицах Дружбы и Партизанской. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте создан штаб пожаротушения, работают более 30 специалистов и девять единиц техники.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия
В садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов
МЧС: на Ставрополье тушение дачных домов осложняет жаркая и ветреная погода