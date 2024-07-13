https://ria.ru/20240713/mchs-1959441317.html

В садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов

В садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов - РИА Новости, 13.07.2024

В садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов

В садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов, тушение осложняет жаркая и ветреная погода, сообщило МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T15:40

2024-07-13T15:40

2024-07-13T16:02

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В садовом товариществе на Ставрополье горят десять дачных домов, тушение осложняет жаркая и ветреная погода, сообщило МЧС России в Telegram-канале."В Ставрополье огнеборцы МЧС России тушат пожар в жилом секторе. В садовом товариществе "Ветерок" горят 10 дачных домов на улицах Дружбы и Партизанской. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода", - говорится в сообщении.Уточняется, что на месте создан штаб пожаротушения, работают более 30 специалистов и девять единиц техники.

https://ria.ru/20240713/pozhar-1959391538.html

россия

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2024

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия