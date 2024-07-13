https://ria.ru/20240713/mashina-1959440278.html
На западе Украины сожгли машину военного
На западе Украины сожгли машину военного - РИА Новости, 13.07.2024
На западе Украины сожгли машину военного
Неизвестные в ночь на субботу сожгли в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины очередную машину военного, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T15:28
2024-07-13T15:28
2024-07-13T16:09
в мире
ивано-франковская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_0:45:1280:765_1920x0_80_0_0_b5fa99746c7ceab0525102e53caac791.jpg
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Неизвестные в ночь на субботу сожгли в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины очередную машину военного, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. "Сегодня ночью в городе Калуш Ивано-Франковской области... около 03.00 (совпадает с мск - ред.) возле многоквартирного жилого дома подожгли автомобиль Jeep. Автомобиль сгорел полностью", - приводит издание слова источника в своем Telegram-канале. Источник также добавил, что за последнюю неделю было задержано трое военных, которых подозревают в поджогах автомобилей, принадлежащих ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240702/odessa-1956896130.html
ивано-франковская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919795631_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9d1101179c8a066306c2b5608bb1012e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ивано-франковская область, украина, вооруженные силы украины
В мире, Ивано-Франковская область, Украина, Вооруженные силы Украины
На западе Украины сожгли машину военного
В городе Калуш Ивано-Франковской области сожгли очередную машину военного
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости.
Неизвестные в ночь на субботу сожгли в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины очередную машину военного, сообщает украинское издание "Страна"
со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов.
"Сегодня ночью в городе Калуш Ивано-Франковской области... около 03.00 (совпадает с мск - ред.) возле многоквартирного жилого дома подожгли автомобиль Jeep. Автомобиль сгорел полностью", - приводит издание слова источника в своем Telegram-канале.
Источник также добавил, что за последнюю неделю было задержано трое военных, которых подозревают в поджогах автомобилей, принадлежащих ВСУ
.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.