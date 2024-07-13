https://ria.ru/20240713/mashina-1959440278.html

На западе Украины сожгли машину военного

На западе Украины сожгли машину военного - РИА Новости, 13.07.2024

На западе Украины сожгли машину военного

Неизвестные в ночь на субботу сожгли в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины очередную машину военного, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T15:28

2024-07-13T15:28

2024-07-13T16:09

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Неизвестные в ночь на субботу сожгли в городе Калуш Ивано-Франковской области Украины очередную машину военного, сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. "Сегодня ночью в городе Калуш Ивано-Франковской области... около 03.00 (совпадает с мск - ред.) возле многоквартирного жилого дома подожгли автомобиль Jeep. Автомобиль сгорел полностью", - приводит издание слова источника в своем Telegram-канале. Источник также добавил, что за последнюю неделю было задержано трое военных, которых подозревают в поджогах автомобилей, принадлежащих ВСУ. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20240702/odessa-1956896130.html

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в мире, ивано-франковская область, украина, вооруженные силы украины