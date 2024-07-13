https://ria.ru/20240713/lukashenko-1959472894.html

Белоруссия не враг для Украины, заявил Лукашенко

Белоруссия не враг для Украины, заявил Лукашенко - РИА Новости, 13.07.2024

Белоруссия не враг для Украины, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не враги для украинцев, нужен диалог, чтобы предотвратить эскалацию. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T19:40

2024-07-13T19:40

2024-07-13T19:44

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украина

александр лукашенко

минск

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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы не враги для украинцев, нужен диалог, чтобы предотвратить эскалацию."Как бы они (в Украине – ред.) на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Ну чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться", - приводит слова президента в субботу агентство Белта.Лукашенко подчеркнул, что как показали недавние события на украинско-белорусской границе, "оказывается, можно договориться". "Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора - это будет эскалация, и будут гибнуть люди", - подчеркнул белорусский президент.Ранее власти Белоруссии отмечали активизацию военных на территории Украины у границы с Белоруссией. Минск на фоне военной активности на Украине в приграничье с Белоруссией принял решение по усилению южной границы, сообщали в генштабе вооруженных сил Белоруссии.В субботу Лукашенко заявил, что Украина отвела свою армию и дополнительные войска, которые она ранее перебросила к границе с Белоруссией, и поручил в свою очередь отвести войска на южных рубежах в места постоянной дислокации.

https://ria.ru/20240713/lukashenko-1959468254.html

https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959467671.html

белоруссия

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в мире, белоруссия, украина, александр лукашенко, минск