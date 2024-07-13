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Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра - РИА Новости, 13.07.2024
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Шоубиз
 
16:59 13.07.2024 (обновлено: 17:26 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/kushanashvili-1959450629.html
Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра
Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра - РИА Новости, 13.07.2024
Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра
Телеведущего Отара Кушанашвили отпустили домой из медцентра имени Блохина, врачи расписали ему программу лечения до конца года. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T16:59
2024-07-13T17:26
шоубиз
отар кушанашвили
общество
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Телеведущего Отара Кушанашвили отпустили домой из медцентра имени Блохина, врачи расписали ему программу лечения до конца года. Кушанашвили 29 июня перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. Второго июля Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь. "В центре имени Н.Н. Блохина расписали программу до конца года. Я еду на помывку. На помывку к коту своему. Еду к коту и в свою библиотеку… Я не был дома уже очень давно. Хочу зайти, просто поплакать и побыть там. И уверяю вас, через некоторое количество часов буду самым счастливым", - сказала телеведущий в видеообращении в своем Telegram-канале "Каково?!". Он добавил, что будет выполнять предписания врачей, так как очень хочет вернуться к нормальной жизни."Впереди – две операции и терапия, и конца этому не предвидится", - добавил Кушанашвили в своем видеообращении.
https://ria.ru/20240702/kushanashvili-1956912603.html
https://ria.ru/20240629/kushanashvili-1956328478.html
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отар кушанашвили, общество
Шоубиз, Отар Кушанашвили, Общество
Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра

Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра, врачи расписали ему программу

© Фото : КАКОВО?! | Отар Кушанашвили/TelegramОтар Кушанашвили в больнице
Отар Кушанашвили в больнице - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© Фото : КАКОВО?! | Отар Кушанашвили/Telegram
Отар Кушанашвили в больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Телеведущего Отара Кушанашвили отпустили домой из медцентра имени Блохина, врачи расписали ему программу лечения до конца года.
Кушанашвили 29 июня перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. Второго июля Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь.
Отар Кушанашвили на презентации фильма Популярная правда. Иванушки International: Вспомнить все! - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Кушанашвили впервые вышел на связь после двух операций
2 июля, 16:47
"В центре имени Н.Н. Блохина расписали программу до конца года. Я еду на помывку. На помывку к коту своему. Еду к коту и в свою библиотеку… Я не был дома уже очень давно. Хочу зайти, просто поплакать и побыть там. И уверяю вас, через некоторое количество часов буду самым счастливым", - сказала телеведущий в видеообращении в своем Telegram-канале "Каково?!".
Он добавил, что будет выполнять предписания врачей, так как очень хочет вернуться к нормальной жизни.
"Впереди – две операции и терапия, и конца этому не предвидится", - добавил Кушанашвили в своем видеообращении.
Журналист, телеведущий Отар Кушанашвили - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Друг Кушанашвили опубликовал сообщение телеведущего после госпитализации
29 июня, 15:26
 
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