https://ria.ru/20240713/kushanashvili-1959450629.html

Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра

Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра - РИА Новости, 13.07.2024

Кушанашвили отпустили домой из онкомедцентра

Телеведущего Отара Кушанашвили отпустили домой из медцентра имени Блохина, врачи расписали ему программу лечения до конца года. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T16:59

2024-07-13T16:59

2024-07-13T17:26

шоубиз

отар кушанашвили

общество

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Телеведущего Отара Кушанашвили отпустили домой из медцентра имени Блохина, врачи расписали ему программу лечения до конца года. Кушанашвили 29 июня перевели из реанимации в отдельную палату, после двух перенесенных операций ему предстоит еще одна, сообщил его друг, обозреватель, музыкальный критик Владимир Полупанов. Второго июля Отар Кушанашвили впервые сам вышел на связь. "В центре имени Н.Н. Блохина расписали программу до конца года. Я еду на помывку. На помывку к коту своему. Еду к коту и в свою библиотеку… Я не был дома уже очень давно. Хочу зайти, просто поплакать и побыть там. И уверяю вас, через некоторое количество часов буду самым счастливым", - сказала телеведущий в видеообращении в своем Telegram-канале "Каково?!". Он добавил, что будет выполнять предписания врачей, так как очень хочет вернуться к нормальной жизни."Впереди – две операции и терапия, и конца этому не предвидится", - добавил Кушанашвили в своем видеообращении.

https://ria.ru/20240702/kushanashvili-1956912603.html

https://ria.ru/20240629/kushanashvili-1956328478.html

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отар кушанашвили, общество