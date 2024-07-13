https://ria.ru/20240713/krym-1959400778.html

В Крыму ожидается аномально жаркая погода до 38 градусов

В Крыму ожидается аномально жаркая погода до 38 градусов - РИА Новости, 13.07.2024

В Крыму ожидается аномально жаркая погода до 38 градусов

Аномально жаркая погода с температурой до +38 градусов ожидается в Крыму с 15 по 19 июля, сообщает региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T10:32

2024-07-13T10:32

2024-07-13T10:32

общество

россия

симферополь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Аномально жаркая погода с температурой до +38 градусов ожидается в Крыму с 15 по 19 июля, сообщает региональное управление МЧС РФ. "С 15 по 19 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", - говорится в сообщении. Максимальная температура воздуха в эти дни составит 33-38 градусов. В регионе объявлено предупреждение об опасных погодных явлениях. Спасатели призвали соблюдать меры безопасности, в том числе, сократить пребывание на открытом воздухе. Аналогичное предупреждение действовало в Крыму с 7 по 11 июля. Тогда, к примеру, максимальная температура воздуха в Симферополе составила 38,4 градуса, что на 1,8 градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен в 2002 году (36,6 градуса).

https://ria.ru/20240623/ssha-1954806377.html

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общество, россия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)