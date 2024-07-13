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В Крыму ожидается аномально жаркая погода до 38 градусов - РИА Новости, 13.07.2024
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10:32 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/krym-1959400778.html
В Крыму ожидается аномально жаркая погода до 38 градусов
В Крыму ожидается аномально жаркая погода до 38 градусов - РИА Новости, 13.07.2024
В Крыму ожидается аномально жаркая погода до 38 градусов
Аномально жаркая погода с температурой до +38 градусов ожидается в Крыму с 15 по 19 июля, сообщает региональное управление МЧС РФ. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T10:32
2024-07-13T10:32
общество
россия
симферополь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Аномально жаркая погода с температурой до +38 градусов ожидается в Крыму с 15 по 19 июля, сообщает региональное управление МЧС РФ. "С 15 по 19 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", - говорится в сообщении. Максимальная температура воздуха в эти дни составит 33-38 градусов. В регионе объявлено предупреждение об опасных погодных явлениях. Спасатели призвали соблюдать меры безопасности, в том числе, сократить пребывание на открытом воздухе. Аналогичное предупреждение действовало в Крыму с 7 по 11 июля. Тогда, к примеру, максимальная температура воздуха в Симферополе составила 38,4 градуса, что на 1,8 градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен в 2002 году (36,6 градуса).
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общество, россия, симферополь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Общество, Россия, Симферополь, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму ожидается аномально жаркая погода до 38 градусов

МЧС: аномально жаркая погода ожидается в Крыму с 15 по 19 июля

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЛюди катаются на катере в Крыму
Люди катаются на катере в Крыму - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Аномально жаркая погода с температурой до +38 градусов ожидается в Крыму с 15 по 19 июля, сообщает региональное управление МЧС РФ.
«
"С 15 по 19 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы", - говорится в сообщении.
Максимальная температура воздуха в эти дни составит 33-38 градусов. В регионе объявлено предупреждение об опасных погодных явлениях. Спасатели призвали соблюдать меры безопасности, в том числе, сократить пребывание на открытом воздухе.
Аналогичное предупреждение действовало в Крыму с 7 по 11 июля. Тогда, к примеру, максимальная температура воздуха в Симферополе составила 38,4 градуса, что на 1,8 градуса выше предыдущего рекорда, который был установлен в 2002 году (36,6 градуса).
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ОбществоРоссияСимферопольМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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