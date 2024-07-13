https://ria.ru/20240713/krushenie-1959423158.html

Появилось видео работы следователей на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье

Появилось видео работы следователей на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье - РИА Новости, 13.07.2024

Появилось видео работы следователей на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье

Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:49

2024-07-13T13:49

2024-07-13T13:54

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

коломна

следственный комитет россии (ск рф)

крушение sukhoi superjet под коломной

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства. Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области около Коломны. Специалисты осматривают место происшествия, фиксируют детали на фото и видео. В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа". -

https://ria.ru/20240712/samolet-1959320951.html

россия

московская область (подмосковье)

коломна

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Следователи и криминалисты работают на месте крушения SSJ в Подмосковье Следователи и криминалисты работают на месте крушения SSJ в Подмосковье. 2024-07-13T13:49 true PT0M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), коломна, следственный комитет россии (ск рф), крушение sukhoi superjet под коломной