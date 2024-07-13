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Появилось видео работы следователей на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье - РИА Новости, 13.07.2024
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13:49 13.07.2024 (обновлено: 13:54 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/krushenie-1959423158.html
Появилось видео работы следователей на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье
Появилось видео работы следователей на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье - РИА Новости, 13.07.2024
Появилось видео работы следователей на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье
Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:49
2024-07-13T13:54
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
коломна
следственный комитет россии (ск рф)
крушение sukhoi superjet под коломной
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства. Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области около Коломны. Специалисты осматривают место происшествия, фиксируют детали на фото и видео. В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа". -
https://ria.ru/20240712/samolet-1959320951.html
россия
московская область (подмосковье)
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Следователи и криминалисты работают на месте крушения SSJ в Подмосковье
Следователи и криминалисты работают на месте крушения SSJ в Подмосковье.
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), коломна, следственный комитет россии (ск рф), крушение sukhoi superjet под коломной
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Коломна, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
Появилось видео работы следователей на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье

СК продолжает работу на месте крушения SSJ-100 в Подмосковье

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области, соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Следователи и криминалисты СК России продолжают работу на месте крушения самолета в Московской области около Коломны. Специалисты осматривают место происшествия, фиксируют детали на фото и видео.
В пятницу в Подмосковном лесу потерпел крушение Sukhoi Superjet, на борту находились три члена экипажа, предварительно, они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Как рассказали в СК, лайнер, вылетев после ремонта с завода, направлялся в аэропорт "Внуково", однако рухнул в районе деревни Апраксино. Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщала, что лайнер принадлежал "Газпром Авиа". -
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ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)КоломнаСледственный комитет России (СК РФ)Крушение Sukhoi Superjet под Коломной
 
 
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