https://ria.ru/20240713/konflikt-1959468976.html
Лукашенко намерен обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине
Лукашенко намерен обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине - РИА Новости, 13.07.2024
Лукашенко намерен обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине, сообщило госагентство... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T19:29
2024-07-13T19:29
2024-07-13T19:52
в мире
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специальная военная операция на украине
белоруссия
россия
александр лукашенко
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МИНСК, 13 июл – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о планах обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине, сообщило госагентство Белта."Лукашенко заявил о планах обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.Там также приводится цитата главы белорусского государства о том, что "надо договариваться"."Я думаю, мы в ближайшее время на встрече с Владимиром Владимировичем Путиным обсудим эти проблемы и подумаем, как мы будем действовать дальше", - заявил Лукашенко.Говоря о необходимости диалога для урегулирования конфликта, Лукашенко заявил, что на Украине "нормальных людей достаточно, особенно среди военных"."Россияне готовы садиться за стол переговоров и договариваться. Обсуждать и договариваться. Пока, подталкиваемые натовцами - мы это видим по последнему совещанию блока НАТО, - украинцы воюют. Воюют до последнего украинца. Очень жаль. Но надо разговаривать", - подчеркнул белорусский президент.
https://ria.ru/20240707/lukashenko-1957963950.html
https://ria.ru/20240713/lukashenko--1959473618.html
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в мире, украина, белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
В мире, Украина, Специальная военная операция на Украине, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин
Лукашенко намерен обсудить с Путиным урегулирование конфликта на Украине
Лукашенко намерен обсудить с Путиным дальнейшие шаги по Украине