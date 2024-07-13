https://ria.ru/20240713/kompleks-1959399888.html
Ефимов: Москва выделила участок в Мещанском районе под деловой комплекс
Ефимов: Москва выделила участок в Мещанском районе под деловой комплекс - РИА Новости, 13.07.2024
Ефимов: Москва выделила участок в Мещанском районе под деловой комплекс
На территории Мещанского района столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) возведут многофункциональный общественно-деловой комплекс, рассказал РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T13:05
2024-07-13T13:05
2024-07-13T13:53
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 13 июля — РИА Новости. На территории Мещанского района столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) возведут многофункциональный общественно-деловой комплекс, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.По его словам, деловой комплекс площадью 70 тысяч "квадратов" появится у метро "Достоевская". "Новый объект позволит сформировать в центре столицы многофункциональное пространство и создать рабочие места на территории с хорошей транспортной доступностью", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Участок площадью 0,43 гектара, выделенный под строительство объекта, находится на улице Дурова 3/3, отметил Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Он обратил внимание, что инвестору предоставили землю в аренду на пять лет без проведения торгов, за это время строительство объекта должно быть завершено.Уточняется, что за январь-июнь 2024 года в Москве было выделено почти 170 гектаров земли для реализации МаИП, благодаря чему в столице появятся новые образовательные учреждения, спортивные комплексы, коммерческие и промышленные объекты общей площадью более 1,7 миллиона квадратных метров.
https://ria.ru/20240712/efimov-1959097899.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 13 июля — РИА Новости. На территории Мещанского района столицы в рамках масштабного инвестиционного проекта (МаИП) возведут многофункциональный общественно-деловой комплекс, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
По его словам, деловой комплекс площадью 70 тысяч "квадратов" появится у метро "Достоевская". "Новый объект позволит сформировать в центре столицы многофункциональное пространство и создать рабочие места на территории с хорошей транспортной доступностью", – цитирует Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Участок площадью 0,43 гектара, выделенный под строительство объекта, находится на улице Дурова 3/3, отметил Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. Он обратил внимание, что инвестору предоставили землю в аренду на пять лет без проведения торгов, за это время строительство объекта должно быть завершено.
Уточняется, что за январь-июнь 2024 года в Москве было выделено почти 170 гектаров земли для реализации МаИП, благодаря чему в столице появятся новые образовательные учреждения, спортивные комплексы, коммерческие и промышленные объекты общей площадью более 1,7 миллиона квадратных метров.