https://ria.ru/20240713/kndr-1959431373.html

КНДР осудила совместное заявление США и Южной Кореи по сдерживанию Пхеньяна

КНДР осудила совместное заявление США и Южной Кореи по сдерживанию Пхеньяна - РИА Новости, 13.07.2024

КНДР осудила совместное заявление США и Южной Кореи по сдерживанию Пхеньяна

Министерство обороны КНДР решительно осудило совместное заявление по итогам встречи лидеров США и Южной Кореи на полях саммита НАТО, а также новый документ о... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:51

2024-07-13T14:51

2024-07-13T14:51

сша

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кндр (северная корея)

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СЕУЛ, 13 июл - РИА Новости. Министерство обороны КНДР решительно осудило совместное заявление по итогам встречи лидеров США и Южной Кореи на полях саммита НАТО, а также новый документ о руководящих принципах работы Консультативной группы по ядерным вопросам (NCG) Сеула и Вашингтона, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее лидеры США и Южной Кореи встретились на полях саммита НАТО в Вашингтоне и выпустили совместное заявление, где подтвердили приверженность расширенному сдерживанию КНДР всеми имеющимися у США силами. "Наша армия будет всесторонне гарантировать безопасность государства мощной готовностью к сдерживанию ядерной войны", - так озаглавило свой комментарий минобороны КНДР. Ведомство заявило, что подписание США и Южной Кореей документа о руководящих принципах NCG показало "гнусный замысел" ускорить подготовку к ядерной войне против КНДР и осудило этот шаг как провокационный, угрожающий безопасности в регионе. В заявлении говорилось, что минобороны США и Республики Корея подписали соответствующий документ "Руководящие принципы США и Республики Корея по ядерному сдерживанию и ядерным операциям на Корейском полуострове". Он обновляет принципы работы Консультативной группы по ядерным вопросам (NCG). "Министерство обороны КНДР решительно осуждает и отвергает безрассудные провокационные акты США и РК, которые крайне раздражающей и злобной риторикой и провокационными действиями доводят военную напряженность в регионе до предела", - говорится в заявлении минобороны КНДР. В заявлении лидеров США и Южной Кореи также указано, что NCG вносит свой вклад в усилия альянса по "обеспечению совместного планирования и реализации неядерной поддержки" Южной Кореей ядерных операций США в чрезвычайных ситуациях, а также способствует постоянному совершенствованию совместных учений и тренинговых мероприятий двух стран. "Ядерная угроза наших противников, усиливающаяся с каждым днем наступательно и безумно, и сложившаяся из-за нее опасная обстановка безопасности в регионе актуально требуют дальше повышать готовность КНДР к ядерному сдерживанию", - заявило ведомство. Минобороны КНДР отметило, что "единственной" реакцией на действия Сеула и Вашингтона может быть только "противостояние им", и строго предупредило США и Южную Корею, потребовав прекратить провокации. "Никто не сможет представить себе цену, которую нужно будет заплатить в случае игнорирования этого предупреждения", - подытожило ведомство.

https://ria.ru/20240713/kndr-1959369094.html

https://ria.ru/20240630/kndr-1956397909.html

https://ria.ru/20240626/raketa-1955478734.html

https://ria.ru/20240630/kndr-1956399535.html

https://ria.ru/20240619/putin-1953806217.html

сша

южная корея

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сша, южная корея, нато, в мире, кндр (северная корея)