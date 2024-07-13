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КНДР осудила совместное заявление США и Южной Кореи по сдерживанию Пхеньяна - РИА Новости, 13.07.2024
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14:51 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/kndr-1959431373.html
КНДР осудила совместное заявление США и Южной Кореи по сдерживанию Пхеньяна
КНДР осудила совместное заявление США и Южной Кореи по сдерживанию Пхеньяна - РИА Новости, 13.07.2024
КНДР осудила совместное заявление США и Южной Кореи по сдерживанию Пхеньяна
Министерство обороны КНДР решительно осудило совместное заявление по итогам встречи лидеров США и Южной Кореи на полях саммита НАТО, а также новый документ о... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:51
2024-07-13T14:51
сша
южная корея
нато
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кндр (северная корея)
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СЕУЛ, 13 июл - РИА Новости. Министерство обороны КНДР решительно осудило совместное заявление по итогам встречи лидеров США и Южной Кореи на полях саммита НАТО, а также новый документ о руководящих принципах работы Консультативной группы по ядерным вопросам (NCG) Сеула и Вашингтона, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Ранее лидеры США и Южной Кореи встретились на полях саммита НАТО в Вашингтоне и выпустили совместное заявление, где подтвердили приверженность расширенному сдерживанию КНДР всеми имеющимися у США силами. "Наша армия будет всесторонне гарантировать безопасность государства мощной готовностью к сдерживанию ядерной войны", - так озаглавило свой комментарий минобороны КНДР. Ведомство заявило, что подписание США и Южной Кореей документа о руководящих принципах NCG показало "гнусный замысел" ускорить подготовку к ядерной войне против КНДР и осудило этот шаг как провокационный, угрожающий безопасности в регионе. В заявлении говорилось, что минобороны США и Республики Корея подписали соответствующий документ "Руководящие принципы США и Республики Корея по ядерному сдерживанию и ядерным операциям на Корейском полуострове". Он обновляет принципы работы Консультативной группы по ядерным вопросам (NCG). "Министерство обороны КНДР решительно осуждает и отвергает безрассудные провокационные акты США и РК, которые крайне раздражающей и злобной риторикой и провокационными действиями доводят военную напряженность в регионе до предела", - говорится в заявлении минобороны КНДР. В заявлении лидеров США и Южной Кореи также указано, что NCG вносит свой вклад в усилия альянса по "обеспечению совместного планирования и реализации неядерной поддержки" Южной Кореей ядерных операций США в чрезвычайных ситуациях, а также способствует постоянному совершенствованию совместных учений и тренинговых мероприятий двух стран. "Ядерная угроза наших противников, усиливающаяся с каждым днем наступательно и безумно, и сложившаяся из-за нее опасная обстановка безопасности в регионе актуально требуют дальше повышать готовность КНДР к ядерному сдерживанию", - заявило ведомство. Минобороны КНДР отметило, что "единственной" реакцией на действия Сеула и Вашингтона может быть только "противостояние им", и строго предупредило США и Южную Корею, потребовав прекратить провокации. &quot;Никто не сможет представить себе цену, которую нужно будет заплатить в случае игнорирования этого предупреждения&quot;, - подытожило ведомство.
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южная корея
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сша, южная корея, нато, в мире, кндр (северная корея)
США, Южная Корея, НАТО, В мире, КНДР (Северная Корея)
КНДР осудила совместное заявление США и Южной Кореи по сдерживанию Пхеньяна

Минобороны КНДР осудило совместное заявление лидеров США и Южной Кореи

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь в Пхеньяне
Центральная площадь в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь в Пхеньяне. Архивное фото
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СЕУЛ, 13 июл - РИА Новости. Министерство обороны КНДР решительно осудило совместное заявление по итогам встречи лидеров США и Южной Кореи на полях саммита НАТО, а также новый документ о руководящих принципах работы Консультативной группы по ядерным вопросам (NCG) Сеула и Вашингтона, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
Ранее лидеры США и Южной Кореи встретились на полях саммита НАТО в Вашингтоне и выпустили совместное заявление, где подтвердили приверженность расширенному сдерживанию КНДР всеми имеющимися у США силами.
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"Наша армия будет всесторонне гарантировать безопасность государства мощной готовностью к сдерживанию ядерной войны", - так озаглавило свой комментарий минобороны КНДР.
Ведомство заявило, что подписание США и Южной Кореей документа о руководящих принципах NCG показало "гнусный замысел" ускорить подготовку к ядерной войне против КНДР и осудило этот шаг как провокационный, угрожающий безопасности в регионе.
В заявлении говорилось, что минобороны США и Республики Корея подписали соответствующий документ "Руководящие принципы США и Республики Корея по ядерному сдерживанию и ядерным операциям на Корейском полуострове". Он обновляет принципы работы Консультативной группы по ядерным вопросам (NCG).
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"Министерство обороны КНДР решительно осуждает и отвергает безрассудные провокационные акты США и РК, которые крайне раздражающей и злобной риторикой и провокационными действиями доводят военную напряженность в регионе до предела", - говорится в заявлении минобороны КНДР.
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В заявлении лидеров США и Южной Кореи также указано, что NCG вносит свой вклад в усилия альянса по "обеспечению совместного планирования и реализации неядерной поддержки" Южной Кореей ядерных операций США в чрезвычайных ситуациях, а также способствует постоянному совершенствованию совместных учений и тренинговых мероприятий двух стран.
«
"Ядерная угроза наших противников, усиливающаяся с каждым днем наступательно и безумно, и сложившаяся из-за нее опасная обстановка безопасности в регионе актуально требуют дальше повышать готовность КНДР к ядерному сдерживанию", - заявило ведомство.
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Минобороны КНДР отметило, что "единственной" реакцией на действия Сеула и Вашингтона может быть только "противостояние им", и строго предупредило США и Южную Корею, потребовав прекратить провокации.
«

"Никто не сможет представить себе цену, которую нужно будет заплатить в случае игнорирования этого предупреждения", - подытожило ведомство.

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