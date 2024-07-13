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ХАМАС опровергло утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Газе - РИА Новости, 13.07.2024
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14:35 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/izrail-1959430065.html
ХАМАС опровергло утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Газе
ХАМАС опровергло утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Газе - РИА Новости, 13.07.2024
ХАМАС опровергло утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Газе
Палестинское движение ХАМАС назвало ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:35
2024-07-13T14:35
израиль
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС назвало ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Ранее министерство здравоохранения Газы заявило, что число погибших при израильском ударе в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70, пострадали почти 290 человек. Представитель армии Израиля сообщил РИА Новости, что ВВС Израиля нанесли точный удар по месту, где, на основе проверенных данных, находился глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф. В заявлении ХАМАС говорится, что движение осуждает израильский удар по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. "Утверждения оккупации (Израиля – ред.) об ударе по лидерам – ложные. Это не первый раз, когда оккупация заявляет об ударах по палестинским руководителям, а потом выясняется, что это ложь", - говорится в заявлении ХАМАС. Ранее израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что Целью израильского авиаудара в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа был глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад Дейф, результаты атаки пока неизвестны. Телеканал Al Arabiya сообщал, что при авиаударе Израиля погиб командир одного из подразделений ХАМАС Рафиа Саляма.
https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html
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израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
ХАМАС опровергло утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Газе

ХАМАС назвало ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам в Хан-Юнисе

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС назвало ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Ранее министерство здравоохранения Газы заявило, что число погибших при израильском ударе в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70, пострадали почти 290 человек. Представитель армии Израиля сообщил РИА Новости, что ВВС Израиля нанесли точный удар по месту, где, на основе проверенных данных, находился глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф.
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В заявлении ХАМАС говорится, что движение осуждает израильский удар по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе.
«
"Утверждения оккупации (Израиля – ред.) об ударе по лидерам – ложные. Это не первый раз, когда оккупация заявляет об ударах по палестинским руководителям, а потом выясняется, что это ложь", - говорится в заявлении ХАМАС.
Ранее израильское армейское радио "Галей ЦАХАЛ" сообщало, что Целью израильского авиаудара в районе Хан-Юниса на юге сектора Газа был глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад Дейф, результаты атаки пока неизвестны. Телеканал Al Arabiya сообщал, что при авиаударе Израиля погиб командир одного из подразделений ХАМАС Рафиа Саляма.
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ИзраильХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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