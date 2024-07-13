https://ria.ru/20240713/israel-1959479459.html

Израиль не уверен в ликвидации лидера движения ХАМАС, заявил Нетаньяху

Израиль не уверен в ликвидации лидера движения ХАМАС, заявил Нетаньяху - РИА Новости, 13.07.2024

Израиль не уверен в ликвидации лидера движения ХАМАС, заявил Нетаньяху

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу вечером об отсутствии на данный момент уверенности в том, что глава военного крыла палестинского движения... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T21:17

2024-07-13T21:17

2024-07-13T22:02

в мире

израиль

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

биньямин нетаньяху

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в субботу вечером об отсутствии на данный момент уверенности в том, что глава военного крыла палестинского движения ХАМАС Мухаммад Дейф и командир бригады ХАМАС в Хан-Юнисе Рафиа Саламэ были ликвидированы в ходе сегодняшнего авиаудара израильской армии по югу сектора Газа."Силы Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности (ШАБАК) сегодня ударили по сектору Газа с целью ликвидации Мухаммада Дейфа и его правой руки Рафиа Саламэ. У нас всё еще нет точного подтверждения, что они оба были ликвидированы. Но я хочу вас заверить, что так или иначе мы доберемся до всей верхушки ХАМАС", - заявил премьер на пресс-конференции.Ранее в субботу представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердил РИА Новости, что ВВС нанесли высокоточный удар по месту в районе Аль-Маваси вблизи города Хан-Юнис на юге сектора Газа, где, как свидетельствовали проверенные разведданные, находились высокопоставленные члены движения ХАМАС, включая командующего боевым крылом организации Мухаммада Дейфа и командира местной бригады ХАМАС Рафиа Саламэ. Дейф является вторым по значимости лидером в военно-политической иерархии ХАМАС в Газе.Пресс-служба ЦАХАЛ позже официально сообщила, что армия атаковала на юге секторе Газа лидеров ХАМАС, которые скрывались среди гражданских. По сведениям военных, авиаудар был нанесен по открытой местности, окруженной деревьями и несколькими строениями. ХАМАС назвало ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе.Министерство здравоохранения Газы сообщало, что число погибших при израильском ударе в районе Аль-Маваси увеличилось до 90, пострадали 300 человек.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240713/rafakh-1959465637.html

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в мире, израиль, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, биньямин нетаньяху