https://ria.ru/20240713/habarovsk-1959406581.html

В Хабаровске возбудили дело после травмы ребенка на эскалаторе

В Хабаровске возбудили дело после травмы ребенка на эскалаторе - РИА Новости, 13.07.2024

В Хабаровске возбудили дело после травмы ребенка на эскалаторе

Следователи возбудили уголовное дело после травмирования ребенка при подъеме на эскалаторе в торговом центре "Смайл Март" в Хабаровске, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T11:28

2024-07-13T11:28

2024-07-13T11:33

происшествия

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хабаровский край

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ВЛАДИВОСТОК, 13 июл – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после травмирования ребенка при подъеме на эскалаторе в торговом центре "Смайл Март" в Хабаровске, сообщает СУСК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. В пятницу прокуратура региона сообщила, что десятилетний ребенок получил травму при подъеме на эскалаторе в торговом центре "Смайл Март" в Хабаровске, его доставили в больницу. Инцидент произошел около 19.00 (12.00 мск), предварительно, мальчик находился в торговом центре без сопровождения взрослых. Прокуратура оценит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности граждан в торговом центре, в том числе при эксплуатации эскалатора, а также деятельность должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. "Возбуждено уголовное дело по ... статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что ребенку оказана необходимая медицинскую помощь. В ведомстве уточнили, что мальчику 11 лет. Как пояснил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, мальчик травмировал ногу. "Ребёнок получил рваную рану ноги, повреждение мягких тканей. В больнице ему оказали квалифицированную помощь, на рану наложили швы. Он продолжит лечение амбулаторно, будет наблюдаться у хирурга", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20240201/metro-1924834296.html

https://ria.ru/20240208/pozhar-1926163903.html

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происшествия, россия, хабаровский край, следственный комитет россии (ск рф)