ГД рассмотрит запрет на усыновление детей для стран, где можно менять пол
Володин: начали рассматривать запрет усыновления детей для стран, где меняют пол
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума приступила к рассмотрению проекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство детей из РФ для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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"Приступили к рассмотрению законопроекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола", - написал он.
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Он отметил, что предложение принять такое решение нашло широкую поддержку.
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"Это будет правильный и закономерный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства", - подчеркнул Володин.
Володин объяснил, что внесённая законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путём медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность.
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"Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновлённые дети в этих странах", - заключил Володин.
По словам спикера ГД, в Европе и Соединённых Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств.