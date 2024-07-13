https://ria.ru/20240713/gosduma-1959416694.html

ГД рассмотрит запрет на усыновление детей для стран, где можно менять пол

ГД рассмотрит запрет на усыновление детей для стран, где можно менять пол - РИА Новости, 13.07.2024

ГД рассмотрит запрет на усыновление детей для стран, где можно менять пол

Госдума приступила к рассмотрению проекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство детей из РФ для граждан зарубежных стран, где разрешена... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T13:00

2024-07-13T13:00

2024-07-13T13:00

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Госдума приступила к рассмотрению проекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство детей из РФ для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. "Приступили к рассмотрению законопроекта, который устанавливает запрет на усыновление или опекунство для граждан зарубежных стран, где разрешена смена пола", - написал он.Он отметил, что предложение принять такое решение нашло широкую поддержку. "Это будет правильный и закономерный шаг в рамках государственной политики России, направленной на защиту традиционных ценностей и детства", - подчеркнул Володин. Володин объяснил, что внесённая законодательная инициатива предполагает отказ в усыновлении или опеке детей из России гражданам: Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии, Британии, Германии, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Норвегии, Финляндии, Швейцарии, Эстонии и других стран, где смена пола разрешена либо путём медицинского вмешательства, либо в результате внесения изменений в документы, удостоверяющие личность. "Крайне важно исключить возможные опасности в виде смены пола, с которыми могут столкнуться усыновлённые дети в этих странах", - заключил Володин. По словам спикера ГД, в Европе и Соединённых Штатах Америки процедуры по смене пола имеют устойчивую тенденцию к росту, так как стимулируются со стороны государств.

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россия, вячеслав володин, госдума рф