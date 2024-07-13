https://ria.ru/20240713/gosduma-1959406071.html

В ГД внесли проект об условиях освобождения от ответственности за мятеж

В ГД внесли проект об условиях освобождения от ответственности за мятеж - РИА Новости, 13.07.2024

В ГД внесли проект об условиях освобождения от ответственности за мятеж

В Госдуму внесён проект об освобождении от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если его участник способствовал предотвращению дальнейшего ущерба... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T11:21

2024-07-13T11:21

2024-07-13T11:25

россия

госдума рф

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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. В Госдуму внесён проект об освобождении от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если его участник способствовал предотвращению дальнейшего ущерба интересам РФ, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. "Законопроектом также предлагается внести в пункт 2 примечаний к статье 275 "Государственная измена" Кодекса изменение, предусматривающее возможность освобождения от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением органам власти или иным образом способствовало предотвращению дальнейшего ущерба", - сказано в пояснительной записке.

https://ria.ru/20240109/proekt-1920383973.html

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