Рейтинг@Mail.ru
При израильском авиаударе по лагерю в Газе погибли 15 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:57 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/gaza-1959432495.html
При израильском авиаударе по лагерю в Газе погибли 15 человек, сообщили СМИ
При израильском авиаударе по лагерю в Газе погибли 15 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2024
При израильском авиаударе по лагерю в Газе погибли 15 человек, сообщили СМИ
По меньшей мере 15 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю Аш-Шати на западе города Газа, передает палестинское агентство Shehab. РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T14:57
2024-07-13T14:57
израиль
россия
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959420551_0:137:810:592_1920x0_80_0_0_f5f8922e4356da986fd2fd6180e58cbc.jpg
КАИР, 13 июл - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю Аш-Шати на западе города Газа, передает палестинское агентство Shehab. "По меньшей мере 15 человек погибли, есть раненые в результате израильского авиаудара по молельному помещению в лагере Аш-Шати на западе города Газа", - говорится в сообщении агентства. Ранее министерство здравоохранения Газы заявило, что число погибших при израильском ударе по району Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70, пострадали почти 290 человек. Представитель армии Израиля сообщил РИА Новости, что ВВС Израиля нанесли точный удар по месту, где, на основе проверенных данных, находился глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф. ХАМАС назвало ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240710/operatsiya-1958848195.html
https://ria.ru/20240713/izrail-1959430065.html
https://ria.ru/20240523/gaza-1947797707.html
израиль
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959420551_0:61:810:668_1920x0_80_0_0_79a95c00278ba775fbb98231d5a59a57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
израиль, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, Россия, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
При израильском авиаударе по лагерю в Газе погибли 15 человек, сообщили СМИ

Shehab: при израильском авиаударе по лагерю Аш-Шати погибли 15 человек

Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
КАИР, 13 июл - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю Аш-Шати на западе города Газа, передает палестинское агентство Shehab.
«
"По меньшей мере 15 человек погибли, есть раненые в результате израильского авиаудара по молельному помещению в лагере Аш-Шати на западе города Газа", - говорится в сообщении агентства.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Армия Израиля сообщила о завершении операции на севере сектора Газа
10 июля, 21:48
Ранее министерство здравоохранения Газы заявило, что число погибших при израильском ударе по району Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70, пострадали почти 290 человек. Представитель армии Израиля сообщил РИА Новости, что ВВС Израиля нанесли точный удар по месту, где, на основе проверенных данных, находился глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф. ХАМАС назвало ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
ХАМАС опровергло утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Газе
Вчера, 14:35
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
СМИ: при ударе ЦАХАЛ по мечети в Газе погибли по меньшей мере 16 человек
23 мая, 07:27
 
ИзраильРоссияХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала