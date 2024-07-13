https://ria.ru/20240713/gaza-1959432495.html

При израильском авиаударе по лагерю в Газе погибли 15 человек, сообщили СМИ

При израильском авиаударе по лагерю в Газе погибли 15 человек, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.07.2024

При израильском авиаударе по лагерю в Газе погибли 15 человек, сообщили СМИ

По меньшей мере 15 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю Аш-Шати на западе города Газа, передает палестинское агентство Shehab. РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T14:57

2024-07-13T14:57

2024-07-13T14:57

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в мире

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КАИР, 13 июл - РИА Новости. По меньшей мере 15 человек погибли в результате израильского авиаудара по лагерю Аш-Шати на западе города Газа, передает палестинское агентство Shehab. "По меньшей мере 15 человек погибли, есть раненые в результате израильского авиаудара по молельному помещению в лагере Аш-Шати на западе города Газа", - говорится в сообщении агентства. Ранее министерство здравоохранения Газы заявило, что число погибших при израильском ударе по району Аль-Маваси в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа превысило 70, пострадали почти 290 человек. Представитель армии Израиля сообщил РИА Новости, что ВВС Израиля нанесли точный удар по месту, где, на основе проверенных данных, находился глава военного крыла ХАМАС Мухаммад Дейф. ХАМАС назвало ложными утверждения Израиля об ударе по лидерам движения в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали 88,4 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240710/operatsiya-1958848195.html

https://ria.ru/20240713/izrail-1959430065.html

https://ria.ru/20240523/gaza-1947797707.html

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израиль, россия, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире