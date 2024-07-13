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При израильском ударе погибли 20 человек, сообщил Минздрав Газы - РИА Новости, 13.07.2024
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12:46 13.07.2024 (обновлено: 13:36 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/gaza-1959413875.html
При израильском ударе погибли 20 человек, сообщил Минздрав Газы
При израильском ударе погибли 20 человек, сообщил Минздрав Газы - РИА Новости, 13.07.2024
При израильском ударе погибли 20 человек, сообщил Минздрав Газы
Двадцать человек погибли, более 90 пострадали в результате израильского удара в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T12:46
2024-07-13T13:36
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
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КАИР, 13 июл - РИА Новости. Двадцать человек погибли, более 90 пострадали в результате израильского удара в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Оккупация совершила массовое убийство в районе Маваси в провинции Хан-Юнис. Двадцать погибших и более 90 пострадавших поступили в медкомплекс Насер", - говорится в заявлении минздрава Газы.
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
При израильском ударе погибли 20 человек, сообщил Минздрав Газы

Минздрав Газы: при израильском ударе в провинции Хан-Юнис погибли 20 человек

Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Дым после израильских ударов по району Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
КАИР, 13 июл - РИА Новости. Двадцать человек погибли, более 90 пострадали в результате израильского удара в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения Газы.
«
"Оккупация совершила массовое убийство в районе Маваси в провинции Хан-Юнис. Двадцать погибших и более 90 пострадавших поступили в медкомплекс Насер", - говорится в заявлении минздрава Газы.
Последствия израильских авиаударов в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
СМИ: при израильском авиаударе в секторе Газа погибли десять человек
12 марта, 23:09
 
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуВ мире
 
 
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