https://ria.ru/20240713/gaza-1959413875.html
При израильском ударе погибли 20 человек, сообщил Минздрав Газы
При израильском ударе погибли 20 человек, сообщил Минздрав Газы - РИА Новости, 13.07.2024
При израильском ударе погибли 20 человек, сообщил Минздрав Газы
Двадцать человек погибли, более 90 пострадали в результате израильского удара в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T12:46
2024-07-13T12:46
2024-07-13T13:36
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959420551_0:137:810:592_1920x0_80_0_0_f5f8922e4356da986fd2fd6180e58cbc.jpg
КАИР, 13 июл - РИА Новости. Двадцать человек погибли, более 90 пострадали в результате израильского удара в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Оккупация совершила массовое убийство в районе Маваси в провинции Хан-Юнис. Двадцать погибших и более 90 пострадавших поступили в медкомплекс Насер", - говорится в заявлении минздрава Газы.
https://ria.ru/20240312/gaza-1932614841.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959420551_0:61:810:668_1920x0_80_0_0_79a95c00278ba775fbb98231d5a59a57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
При израильском ударе погибли 20 человек, сообщил Минздрав Газы
Минздрав Газы: при израильском ударе в провинции Хан-Юнис погибли 20 человек