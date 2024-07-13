https://ria.ru/20240713/gaza-1959413875.html

При израильском ударе погибли 20 человек, сообщил Минздрав Газы

При израильском ударе погибли 20 человек, сообщил Минздрав Газы - РИА Новости, 13.07.2024

При израильском ударе погибли 20 человек, сообщил Минздрав Газы

Двадцать человек погибли, более 90 пострадали в результате израильского удара в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T12:46

2024-07-13T12:46

2024-07-13T13:36

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0d/1959420551_0:137:810:592_1920x0_80_0_0_f5f8922e4356da986fd2fd6180e58cbc.jpg

КАИР, 13 июл - РИА Новости. Двадцать человек погибли, более 90 пострадали в результате израильского удара в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа, сообщило министерство здравоохранения Газы. "Оккупация совершила массовое убийство в районе Маваси в провинции Хан-Юнис. Двадцать погибших и более 90 пострадавших поступили в медкомплекс Насер", - говорится в заявлении минздрава Газы.

https://ria.ru/20240312/gaza-1932614841.html

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2024

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире