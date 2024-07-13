https://ria.ru/20240713/gaza-1959413638.html

Родные удерживаемых в Газе израильтян вышли на марш в сторону Иерусалим

Родные удерживаемых в Газе израильтян вышли на марш в сторону Иерусалим - РИА Новости, 13.07.2024

Родные удерживаемых в Газе израильтян вышли на марш в сторону Иерусалим

Родственники удерживаемых в секторе Газа израильтян в сопровождении тысяч активистов подходят маршем к Иерусалиму с требованием не допустить срыва сделки по... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T12:44

2024-07-13T12:44

2024-07-13T12:48

израиль

египет

биньямин нетаньяху

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 июл - РИА Новости. Родственники удерживаемых в секторе Газа израильтян в сопровождении тысяч активистов подходят маршем к Иерусалиму с требованием не допустить срыва сделки по прекращению огня в палестинском анклаве в обмен на освобождение заложников, к вечеру субботы демонстранты планируют устроить массовый митинг у офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сообщает газета Haaretz. Марш стартовал в Тель-Авиве 10 июля. Четыре дня семьи заложников и активисты шли пешком по трассе номер 1, которая соединяет два города. В ходе акции перед толпой активистов выступила Эйнав Ценгаукер, мать похищенного Матана Ценгаукера, который уже более девяти месяцев находится в руках палестинского движения ХАМАС. "Мы получаем сообщения о том, что Нитаньяху пытается сорвать сделку. Он добавляет в нее пункты, которые могут стоить Матану и другим заложникам жизни. Мы требуем прекратить торпедировать сделку, отбросить любые личные и политические соображения и вернуть похищенных домой", - заявила Эйнав, слова которой приводит издание. В субботу вечером также пройдут массовые еженедельные акции протеста у комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве, на которых активисты традиционно требуют досрочных выборов и освобождения заложников. Антиправительственные протесты проходят в Израиле на фоне возобновившихся переговоров через посредников по урегулированию ситуации в секторе Газа в соответствии с планом, который был озвучен в конце мая президентом США Джо Байденом от имени Израиля. Известно, что первый этап сделки должен включать шестинедельное прекращение огня в секторе Газа в обмен на освобождение порядка 40 живых и павших заложников. Ранее в июле СМИ сообщили, что движение ХАМАС отказалось от ключевого требования - гарантий от Израиля об окончательном прекращении огня на первом этапе сделки. Переговоры с посредниками проходили на этой неделе в Дохе и Каире, а канцелярия израильского премьера опубликовала несколько заявлений, где подчеркивается, что никакая сделка не помешает Израилю возобновить боевые действия и продолжать войну до достижения всех целей, главными из которых, помимо освобождения всех заложников, являются полная ликвидация движения ХАМАС и демилитаризация сектора Газа. Поступают также противоречивые сообщения касательно контроля над так называемым Филадельфийским коридором - приграничной полосой разделяющей сектор Газа и Египет. Этот район в настоящее время контролируют израильские силы с целью предотвращения контрабанды оружия для радикалов через сеть подземных туннелей. Министр обороны Йоав Галант на днях допустил, что армия может покинуть коридор, если будет найден способ предотвратить дальнейшую контрабанду, а Нетаньяху решительно отверг такую возможность. ХАМАС и Египет выступают за то, что израильские силы должны покинуть Филадельфийский коридор. СМИ сообщали со ссылкой на источники, что вопрос о том, останутся ли израильские войска на границе с сектором Газа и Египтом, блокирует прогресс в достижении соглашения. Портал Walla сообщал со ссылкой на израильский осведомленный источник, что Нетаньяху очень заинтересован в заключении сделки по освобождению заложников из сектора Газа, но ужесточает позиции на переговорах, так как понимает, что палестинское движение ХАМАС ослабло и заинтересовано в перемирии еще сильнее. Автор публикации отмечал, что такой подход может привести к срыву переговоров. По израильским официальным данным, в палестинском анклаве до сих пор удерживаются 120 заложников, из которых более 40 считаются погибшими. В ходе различных операций и гуманитарных усилий из плена ХАМАС были освобождены 135 человек, эта цифра включает погибших заложников, тела которых удалось вывезти из анклава.

https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html

https://ria.ru/20240528/video-1949024206.html

https://ria.ru/20240713/konflikt-1915630213.html

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израиль, египет, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире