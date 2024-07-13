https://ria.ru/20240713/gaza-1959369185.html

Пезешкиан призвал арабские страны к сотрудничеству по перемирию в Газе

Пезешкиан призвал арабские страны к сотрудничеству по перемирию в Газе - РИА Новости, 13.07.2024

Пезешкиан призвал арабские страны к сотрудничеству по перемирию в Газе

Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал в первую очередь призвать арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических рычагов для... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T01:15

2024-07-13T01:15

2024-07-13T01:15

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал в первую очередь призвать арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических рычагов для достижения постоянного прекращения огня в секторе Газа. "В качестве первой меры моя администрация призовет соседние с нами арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических и дипломатических рычагов для определения приоритетности достижения постоянного прекращения огня в Газе с целью прекращения массовых убийств и предотвращения расширения конфликта", - приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240711/gaza-1958867763.html

https://ria.ru/20240712/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, иран, россия, масуд пезешкиан, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году