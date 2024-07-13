Пезешкиан призвал арабские страны к сотрудничеству по перемирию в Газе
Пезешкиан призвал арабские страны к сотрудничеству для прекращения огня в Газе
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 13 июл - РИА Новости. Новоизбранный президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал в первую очередь призвать арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических рычагов для достижения постоянного прекращения огня в секторе Газа.
"В качестве первой меры моя администрация призовет соседние с нами арабские страны к сотрудничеству и использованию всех политических и дипломатических рычагов для определения приоритетности достижения постоянного прекращения огня в Газе с целью прекращения массовых убийств и предотвращения расширения конфликта", - приводит слова нового иранского президента газета Tehran times в статье, названной "Мое послание новому миру".
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября превысило 38 тысяч, пострадали более 88 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.