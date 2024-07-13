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В французской партии "Патриоты" прокомментировали отставку Атталя - РИА Новости, 13.07.2024
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17:29 13.07.2024
https://ria.ru/20240713/frantsiya-1959455835.html
В французской партии "Патриоты" прокомментировали отставку Атталя
В французской партии "Патриоты" прокомментировали отставку Атталя - РИА Новости, 13.07.2024
В французской партии "Патриоты" прокомментировали отставку Атталя
Принятие отставки премьер-министра Франции Габриэля Атталя президентом Эммануэлем Макроном сыграет на руку французскому лидеру, позволив сохранить правление, не РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T17:29
2024-07-13T17:29
франция
эммануэль макрон
габриэль атталь
парламентские выборы во франции — 2024
в мире
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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Принятие отставки премьер-министра Франции Габриэля Атталя президентом Эммануэлем Макроном сыграет на руку французскому лидеру, позволив сохранить правление, не учитывая итоги голосования, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.Ранее радиостанция Franceinfo сообщила, что Макрон планирует 16 июля принять отставку премьера и его правительства по итогам заседания совета министров. "Макрон примет отставку правительства Атталя, но сохранит его в режиме "управления текущими делами" на неизвестный срок. Временных рамок не существует. Это способ ничего не менять и обойти голосование французского народа: это де-факто техническое правительство, очевидно, будет проводить политику Брюсселя", - написал Филиппо.Ссылаясь на мнение преподавателя публичного права в университете "Париж Пантеон-Ассас" Бенжамена Мореля, Филиппо добавляет, что сохранение правительства, которое бы занималось текущими делами, представляет "настоящую демократическую проблему", поскольку у парламента нет инструментов, чтобы отправить его в отставку. Министры правительства, "управляющего текущими делами", остаются на своих постах и продолжают исполнять свои обязанности, чтобы обеспечить непрерывность государственной работы, пока не будет назначен новый кабмин. После парламентских выборов глава кабмина страны Атталь, как полагается по традиции, подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял, ссылаясь не необходимость обеспечить стабильность в стране. На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места.
https://ria.ru/20240707/frantsiya-1958102789.html
https://ria.ru/20240702/frantsiya-1956747062.html
https://ria.ru/20240630/marin_le_pen-1956521524.html
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франция, эммануэль макрон, габриэль атталь, парламентские выборы во франции — 2024, в мире
Франция, Эммануэль Макрон, Габриэль Атталь, Парламентские выборы во Франции — 2024, В мире
В французской партии "Патриоты" прокомментировали отставку Атталя

Французский политик Филиппо: отставка Атталя сыграет на руку Макрону

© AP Photo / Ludovic MarinГабриэль Атталь и Эммануэль Макрон
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© AP Photo / Ludovic Marin
Габриэль Атталь и Эммануэль Макрон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 июл - РИА Новости. Принятие отставки премьер-министра Франции Габриэля Атталя президентом Эммануэлем Макроном сыграет на руку французскому лидеру, позволив сохранить правление, не учитывая итоги голосования, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Ранее радиостанция Franceinfo сообщила, что Макрон планирует 16 июля принять отставку премьера и его правительства по итогам заседания совета министров.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
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"Макрон примет отставку правительства Атталя, но сохранит его в режиме "управления текущими делами" на неизвестный срок. Временных рамок не существует. Это способ ничего не менять и обойти голосование французского народа: это де-факто техническое правительство, очевидно, будет проводить политику Брюсселя", - написал Филиппо.
Ссылаясь на мнение преподавателя публичного права в университете "Париж Пантеон-Ассас" Бенжамена Мореля, Филиппо добавляет, что сохранение правительства, которое бы занималось текущими делами, представляет "настоящую демократическую проблему", поскольку у парламента нет инструментов, чтобы отправить его в отставку.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 02.07.2024
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Министры правительства, "управляющего текущими делами", остаются на своих постах и продолжают исполнять свои обязанности, чтобы обеспечить непрерывность государственной работы, пока не будет назначен новый кабмин.
После парламентских выборов глава кабмина страны Атталь, как полагается по традиции, подал Макрону прошение об отставке, но президент ее не принял, ссылаясь не необходимость обеспечить стабильность в стране.
На внеочередных выборах в парламент Франции коалиция левых "Новый народный фронт" одержала победу, получив 182 места из 577 в Национальном собрании страны. Второе место заняла коалиция "Вместе за республику" президента Эммануэля Макрона, получив 168 мест. Правая партия "Национальное объединение" с союзниками из партии республиканцев получила 143 места.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.06.2024
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ФранцияЭммануэль МакронГабриэль АттальПарламентские выборы во Франции — 2024В мире
 
 
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