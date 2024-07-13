https://ria.ru/20240713/desantniki-1959376386.html

Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении

Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.07.2024

Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении

Десантники группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили станцию РЭБ на правом берегу Днепра на херсонском направлении,... РИА Новости, 13.07.2024

2024-07-13T05:02

2024-07-13T05:02

2024-07-13T05:29

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воздушно-десантные войска россии

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вооруженные силы рф

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 13 июл - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили станцию РЭБ на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Воздушной разведкой с помощью беспилотника ZALA на правом берегу "Днепра" на херсонском направлении был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. После проведения расчетов и сбора дополнительной информации было установлено, что обнаружена станция РЭБ противника. Расчет разведывательного беспилотника скорректировал заход "Ланцетов" на цель и зафиксировал ее поражение", - сообщил представитель оборонного ведомства. В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области. Расчеты разведывательных БПЛА ВДВ в условиях помех, создаваемых станциями радиоэлектронной борьбы ВСУ, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.

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россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность