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Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении
Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.07.2024
Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении
Десантники группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили станцию РЭБ на правом берегу Днепра на херсонском направлении,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T05:02
2024-07-13T05:02
2024-07-13T05:29
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ГЕНИЧЕСК, 13 июл - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили станцию РЭБ на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Воздушной разведкой с помощью беспилотника ZALA на правом берегу "Днепра" на херсонском направлении был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. После проведения расчетов и сбора дополнительной информации было установлено, что обнаружена станция РЭБ противника. Расчет разведывательного беспилотника скорректировал заход "Ланцетов" на цель и зафиксировал ее поражение", - сообщил представитель оборонного ведомства. В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области. Расчеты разведывательных БПЛА ВДВ в условиях помех, создаваемых станциями радиоэлектронной борьбы ВСУ, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.
https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении
МО: ВДВ с помощью "Ланцета" уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра