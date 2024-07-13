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Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:02 13.07.2024 (обновлено: 05:29 13.07.2024)
https://ria.ru/20240713/desantniki-1959376386.html
Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении
Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 13.07.2024
Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении
Десантники группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили станцию РЭБ на правом берегу Днепра на херсонском направлении,... РИА Новости, 13.07.2024
2024-07-13T05:02
2024-07-13T05:29
специальная военная операция на украине
россия
херсонская область
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 13 июл - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили станцию РЭБ на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Воздушной разведкой с помощью беспилотника ZALA на правом берегу "Днепра" на херсонском направлении был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. После проведения расчетов и сбора дополнительной информации было установлено, что обнаружена станция РЭБ противника. Расчет разведывательного беспилотника скорректировал заход "Ланцетов" на цель и зафиксировал ее поражение", - сообщил представитель оборонного ведомства. В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области. Расчеты разведывательных БПЛА ВДВ в условиях помех, создаваемых станциями радиоэлектронной борьбы ВСУ, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.
https://ria.ru/20240712/putin-1959341223.html
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россия, херсонская область , воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсонская область , Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники уничтожили станцию РЭБ ВСУ на Херсонском направлении

МО: ВДВ с помощью "Ланцета" уничтожили станцию РЭБ ВСУ на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Андрей КоцДрон-камикадзе "Ланцет"
Дрон-камикадзе Ланцет - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Дрон-камикадзе "Ланцет". Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 13 июл - РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" с помощью барражирующего боеприпаса "Ланцет" уничтожили станцию РЭБ на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Воздушной разведкой с помощью беспилотника ZALA на правом берегу "Днепра" на херсонском направлении был обнаружен объект, издающий сильные радиоволны. После проведения расчетов и сбора дополнительной информации было установлено, что обнаружена станция РЭБ противника. Расчет разведывательного беспилотника скорректировал заход "Ланцетов" на цель и зафиксировал ее поражение", - сообщил представитель оборонного ведомства.
В ходе проведения специальной военной операции подразделения беспилотной авиации Воздушно-десантных войск из состава группировки войск "Днепр" активно применяют барражирующие боеприпасы "Ланцет" для уничтожения боевой техники противника на правобережье Днепра в Херсонской области.
Расчеты разведывательных БПЛА ВДВ в условиях помех, создаваемых станциями радиоэлектронной борьбы ВСУ, выполняют полеты на тактическую глубину для разведки и поиска целей, дальнейшей корректировки огня различных видов вооружения, ведут видеофиксацию огневого поражения объектов, живой силы и техники противника.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
"Он не блефует". На Западе испугались предупреждения Путина об Украине
Вчера, 19:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонская областьВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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